Billa-Neubau: „Daumen nach unten“

Ja, das war eine erfreuliche Nachricht für alle Schichten der Bevölkerung im Vorjahr. Der in die Jahre gekommene Billa-Altbau muss - endlich - einem Neubau weichen. Äußerst beliebt, gut geführt und betrieben von engagierten, überaus freundlichen, fachkundigen und von jedem Kunden hoch geschätzten Mitarbeiterinnen ist „die Billa“ seit Jahrzehnten. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle!

Darum die große Freude der Scheibbserinnen und Scheibbser darüber, dass der Billa-Markt dem Stadtzentrum erhalten bleibt. Ein Zeichen dafür, dass auch bei Großkonzernen der Wert des „Einkaufens direkt im Zentren und auf kurzen Wegen erreichbar“ geschätzt und weiter betrieben wird. Bravo! Im November 2023 soll alles fertig sein, darum wird seit Monaten in einer Geschwindigkeit gebaut, die man bei so manch anderen Neubauten nicht beobachten kann. Bravo!

Jetzt aber: Entsetzen bei einem Großteil der Bevölkerung. Meterhohe Betonwände sind errichtet, ein Betonklotz vernichtet das Bild der schönen Altstadt. Der „kleine“ Kunde blickt verstört entlang der hohen Mauern nach oben und fragt sich: das muss ja wer genehmigt haben, dazu „Ja“ gesagt haben!

Natürlich! Da gibt es das Stadtamt, die Stadt- und Gemeinderäte UND den Bürgermeister, die alle dazu „Ja“ gesagt haben! Die nö. Bauordnung besagt: „Der Bürgermeister ist die I. Instanz und somit zuständig für die Erteilung von Baubewilligungen.“ Punkt! „Der Stadtrat ist die Baubehörde II. Instanz.“ Punkt!“

Herr Bürgermeister Franz Aigner, Damen und Herren des Stadtrates und auch des Bauausschusses, habe ihr hier alle - einen alten Spruch zitierend - „ein Brett vor den Kopf“ gehabt, diese „Klagemauern“ zu genehmigen und den Scheibbserinnen und Scheibbsern diese „Betonwände vor den Kopf“ zu knallen? Hat denn keine, keiner mehr in der Gemeindestube Verantwortlichen ein (Heimat-)Gefühl dafür, die so schöne Altstadt von Scheibbs zu bewahren und zu erhalten? Es ist nur noch traurig und erfüllt einem mit Zorn, wie hier empathielos mit meiner (eurer?) Heimatstadt umgegangen wird. Wo sind bei dieser Entscheidung die Mandatare von ÖVP, SPÖ und BUGS geblieben? Großes Schweigen. In jedem Fall ein fatales Versagen aller im Gemeinderat vertretenen Parteien; in vorderster Front Bürgermeister Franz Aigner als „I. Instanz“ (siehe oben)!

Bei so einer Großbaustelle errichtet normalerweise der Bauherr eine Tafel mit der Ansicht des Bauwerkes wie es später aussehen wird. Hier ist das nicht geschehen. Jetzt weiß ich warum! Das große Verheimlichen war in diesem Fall angesagt. Schlechtes Gewissen oder einfach drüberfahren…?

Die Bewertung dieses Desasters zum Schluss: „Daumen nach unten“ für Bürgermeister und den gesamten Gemeinderat. „Daumen nach oben“ für einen Rücktritt oder im Jahr 2025 bei der GR-Wahl gar nicht mehr antreten!

Gerhard Radinger, Scheibbs