Parkplätze mussten kompensiert werden

Zum Bericht „,Park-Falle‘ am Bahnhofplatz“ (NÖN 17/2021, Seiten 18/19):

„Eine Begründung für die Erhöhung dieser Zahl auf Kosten gut frequentierter 60-Minuten-Parkplätze gibt es nicht.“ Diese Behauptung im vorwöchigen Bericht ist falsch.

Es gibt sehr wohl Gründe für diese Verkehrsmaßnahme: Für die neue Stadtbushaltestelle fielen sechs Halte-Parkplätze direkt vor dem Bahnhofsgebäude weg. Diese mussten kompensiert werden, damit weiterhin genügend Stellplätze für Bahnkunden zum Abholen oder Hinbringen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus darf ich nochmals auf die neu geschaffenen gebührenpflichtigen Pkw-Stellplätze (Grüne Zone) in der Wertheimstraße in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs hinweisen.

Mag. Hannes Zimmermann,Stadtamtsdirektor-Stellvertreter,Magistrat der Stadt Krems

Leser ärgern sich über das Finanzamt

Zum Bericht „Finanzamt ,so gut wie unerreichbar‘“ (NÖN 16/2021, S. 15):

Danke für den Beitrag über das Kremser Finanzamt Waldviertel. Ich habe vom 3. März bis zum 1. April das Finanzamt neunmal (!) unter der auch von Ihnen angegebenen Nummer (sowohl mit Durchwahl als auch ohne Durchwahl) zu erreichen versucht. Ohne Erfolg. Ich hätte nur eine Auskunft zur Arbeitnehmerveranlagung gebraucht. Es ist egal, wie lange man es läuten lässt …

Waltraud Meneder,Weinzierl am Walde

B 37-Baustelle ist eine Gefahrenquelle

Zum Bericht „B37: Waghalsige Überholmanöver“ (NÖN 17/2021, S. 18):

Die umfangreiche und kritische Berichterstattung zum aktuellen Thema der Baustelleneinrichtung auf der B37 zwischen Schnitzel Drive-In und Abfahrt Richtung Langenlois kann ich als Betroffener eines absoluten Schreckmoments nur unterstreichen. Bei der Fahrt von Stratzing nach Krems wechselte vor uns ein entgegenkommender Fahrer über beide orangen Sperrlinien auf unsere Fahrspur. Durch das Bremsen des neben mir fahrenden Fahrzeugs und einer Blitzreaktion meinerseits konnte in letzter Sekunde ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Ein Schreckerlebnis, nach dem die Knie heute noch zittrig werden.

Natürlich war es ein grober Fehler des entgegenkommenden Lenkers (davon hat man dann im Falle des Falles halt auch wenig), bei genauerer Betrachtung muss man aber leider schon festhalten, dass diese Baustelleneinrichtung und die entsprechende Absicherung samt Beschilderung sehr unglücklich, wenn nicht schon fahrlässig, umgesetzt wurde.

Ist es die Gewohnheit? Sind es Unaufmerksamkeiten von uns Autofahrern? Anyway! Die Gefahr, an dieser Stelle auf die falsche Spur zu kommen, ist leider sehr groß. Meine große Bitte an die Verantwortlichen: Schauen Sie sich das bitte noch einmal gut an! Wir wollen schon vor Ende der baulichen Entschärfungsmaßnahmen auf der B37 sicher ans Ziel kommen. Sehen Sie diese Zeilen bitte als konstruktive Anregung. Und danke schon einmal im Voraus!

Wolfgang Übl, Furth-Palt

Berichterstattung zu Tierschutz ist wichtig

Zum Bericht „Tierschutz kennt kein Corona-Virus“ (NÖN 16/2021, S.30):

Vielen, vielen Dank an Franz Aschauer für diesen wichtigen Beitrag über die Hilfsfahrt von Thomas Putzgruber vom Verein RespekTiere. Es ist so notwendig, dass ihr diesem Verein eine Stimme gebt und damit auch unseren geschundenen Mitgeschöpfen. Bitte berichtet weiter, es tut immer wieder gut, solche Reportagen zu lesen, nicht nur all die Scheußlichkeiten, die Menschen einander und den Tieren antun. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt bezüglich Grausamkeiten überhaupt keine Grenzen mehr.

Ilse Willinger, Pressbaum

Ich möchte euch ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ich finde es ganz toll und wichtig, dass ihr immer wieder über das Tierleid und die Tierquälerei berichtet. Leider gehen gewisse Leute mit den Tieren einfach gar nicht sorgsam um, obwohl jedes einen Beitrag zu unser aller Leben leistet. Es ist zum Schämen, wie man mit den Lebewesen umgeht. Das muss sich ändern, und zwar schon bald! Wie können die Abnehmer von Milch, Fleisch etc. solche Lebensbedingungen zulassen?

Helga Maislinger, Grödig

