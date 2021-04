Einige sind eben immer „gleicher“

Zum Bericht „Menschenmassen regen auf“ (NÖN 16/2021, Seiten 6/7):

Mit einiger Verwunderung haben wir Ihren Artikel gelesen – mit Verwunderung deshalb, weil es im Hotel Steigenberger in diesen Corona-Zeiten möglich ist, 150 (!) „Geschäftsreisende“ – sprich: Golfspieler – zu beherbergen. Alle sind ja gleich, nur manche (viele) sind halt „gleicher“! Und sich dann auch noch aufzuregen, dass die Fitness- und Wellnessbereiche nicht offen sind, ist eine Schande anderen, Corona-betroffenen Menschen gegenüber!

Gertrude und Wilhelm Schuldes, Krems-Stein

Wetterkamera zeigt Krems nur in Grau

Zum Bericht „Neue Webcam: Krems wird perfekt ins Bild gerückt“ (NÖN 15/2021, Seite 14):

Wie in Krems das Wetter spielt,

zeigt ein Panoramabild,

das im Fernseh‘n übertragen,

offenbar an Regentagen.

Denn man muss es eingestehen,

von der Stadt ist nichts zu sehen.

Alles nur in „Grau in Grau“,

sichtbar nur die Donau-Au!

Selbst bei hellstem Sonnenschein

bringt die Stadt sich düster ein!

Frage: Kann es nicht gelingen,

Bilder von der Stadt zu bringen,

die als liebenswerte Stadt

doch so viel Motive hat?

Also, bitte, seid bemüht!

Zeigt, wie alles um sie blüht.

Zeigt, was unsre alte Stadt

Schönes doch zu bieten hat!

Willibald Zach, Krems

Radboom findet keinen Niederschlag

Zum Bericht „Radboom setzt sich 2021 fort“ (NÖN 14/2021, Seiten 2/3):

Es scheint mir wenig repräsentativ zu sein, wenn die NÖN eine offene Umfrage zum Spezialthema Radwege in Niederösterreich startet und dann die Radler-Feinde (Autofahrer und andere Klima-Verweigerer) von Australien bis Grönland über die Radlerbedürfnisse in Krems mit abstimmen lässt!

Das ergab schon 2020 ein entsprechendes und wenig objektivierbares Resultat. Diese Umfrage ist ein absoluter Bärendienst an dem ökologischen und gesunden Mittel für Mobilität. Es ergibt sich ein absolut falsches Zufriedenheitspotenzial bei dieser Umfrage.

Zufrieden oder unzufrieden können ausschließlich die Radfahrer in Krems oder den anderen Bezirken und Regionen sein. Und nur die wären objektiverweise zu befragen. Der von der NÖN festgestellte Radboom findet keinen entsprechenden Anklang in den Gemeindestuben und schon gar keine Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen, um dem Trend zu entsprechen.

Freundliche Radlergrüße aus der Kremser Altstadt!

Franz Hofbauer, Krems

Wie wir immer wieder betonen, haben Umfragen auf NÖN Online nicht den Anspruch, eine repräsentative Erhebung zu sein. Sie spiegeln allerdings häufig die Stimmung wider -Die Redaktion

Götterbaum auch Thema für Studenten

Zum Bericht „Götterbaum auf dem Vormarsch“ (NÖN 14/2021, S. 4/5):

Als ich Ihren Beitrag über die Entfernung von Götterbäumen gelesen habe, war ich sehr interessiert. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Sommer 2020, habe ich nämlich an meinem Vordiplom für mein Studium an der Universität für angewandte Kunst (Studienzweig: Investigative Design) gearbeitet, und mein Thema waren die Neophyten in Österreich, besonders in Krems-Umgebung. In meinem Projekt ging es darum, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn das Problem mit Arten wie dem Götterbaum nicht genug Beachtung bekäme. Im Laufe meiner Recherche kontaktierte ich Dr. Oliver Maschek von der BOKU und erhielt von ihm einen Einblick, wie der Welkepilz, den er und sein Kollege Prof. Dr. Erhard Halmschlager entdeckt hatten, verwendet werden könnte.

Ich habe mich mit einer Zukunft auseinandergesetzt, in der das Problem mit der Artenvielfalt noch größer wäre und mir überlegt, wie Menschen mit dem Thema umgehen könnten. Dies wird in unserer Studienabteilung unter der Studienleitung von Frau Prof. Anab Jain intensiv praktiziert.

Ich dachte mir, vielleicht ist es interessant zu wissen, dass sich auch schon Studierende wie ich und meine Mitstudierenden mit Themen wie diesem auseinandersetzen und auch Designprojekte in dem Zusammenhang entstehen.

Durch Ihren Artikel sehe ich mich in meinem Projekt bestätigt und würde mich freuen, wenn diese Arbeit auch andere motiviert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Julia Brandl, Krems

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.