Wertvollste Güter werden vernichtet

Wenn unsere Politiker, und vor allem der Herr Bürgermeister „langfristige Perspektiven für unsere Kinder und Enkel“ schaffen wollen und Abwanderung verhindern wollen, dann müssen sie endlich erkennen, dass sie die wertvollsten Güter unserer Region wie Ruhe, Natur, Landschaft, Erholungswert und Lebensqualität nicht mit diesem „Monster-Windrad-Projekt“ zunichte machen dürfen! 244 Meter (!) hohe Windkraftanlagen (zählen zu den größten an Land) würden: die Lebensqualität von uns Anrainern zerstören (nur 1.200 Meter Abstand!), einen massiven Einschnitt in die Natur und unser lokales Klima bedeuten, die Grundstücke und Immobilien entwerten und die einzigartige Landschaft des gesamten Waldviertels vernichten!

Sabine Traunfellner, Grainbrunn

Bürgermeister nützt schamlos Position

Es ist schon zu hinterfragen, welche Motivation dahinter steht, wenn man so schamlos seine Position als Bürgermeister ausnützt um die Bürger zu hintergehen.

Nach Rückfrage bei der NÖ Landesregierung Abteilung Anlagenrecht wurde mir bestätigt, dass für den Windpark Sallingberg ein neues Verfahren eingeleitet wurde und für den Windpark Grafenschlag ein Abänderungsverfahren seitens des Betreibers beantragt wurde. Also vom Bau kann noch lange keine Rede sein.

Weiters ist die Stromleitungstrasse (Grafenschlag – Sallingberg) ebenfalls erst in der naturschutzrechtlichen Genehmigung.

Alle Kritiker dieser Industrieanlagen im Wald haben noch die Möglichkeit, Stellungnahmen gegen diese Projekte abzugeben.

Auch die Bürgermeister und deren Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden Grafenschlag, Sallingberg, Waldhausen und Großgöttfritz müssen den Unmut der Bevölkerung spüren. Es ist eine Schande, ohne Einbindung und ehrliche Information der Bevölkerung, solche massiven Eingriffe in Natur, Umwelt und Landschaft in den betroffenen Gemeinden durchzudrücken. Hat man Angst, dass die Bevölkerung sich gegen Windparks entscheidet? Der Zuspruch für erneuerbare Energie ist so hoch wie noch nie, jedoch Windkraft im Wald wird in der Bevölkerung negativ gesehen.

Der Bezirk Zwettl erzeugt jetzt bereits 143 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie. Unser Bezirk ist bereits jetzt schon Stromexporteur. Das Waldviertel hat eine Landschaft, welche in Mitteleuropa einzigartig ist, dies sollten wir nützen und darin eine große Chance sehen.

Günther Maier, Großgöttfritz

Recht auf Einspruch in Anspruch nehmen

Das Thema Windpark begleitet uns nun doch schon einige Jahre in unserer Gemeinde. In letzter Zeit war es allerdings recht ruhig geworden und so hat sich bei der Bevölkerung die Vermutung eingestellt, dass das Projekt womöglich gestorben wäre. Umso mehr erschütterte es mich, und auch zahlreiche andere Ortsbewohner, dass nun eine Erhöhung der Anlagen auf insgesamt 244 Meter aufliegt. Keine geringfügige Änderung des ursprünglichen Projektes, findet auch die BH Zwettl!

Zu diesem Thema sei gesagt, dass die Erhöhung noch nicht beschlossene Sache ist!

In Ihrem Artikel erwähnen Sie in keinem Wort die Einspruchsfrist bei diesem Verfahren - diese endet am 9. Juli (eingeschriebener Versand der schriftlichen Einwendung an diesem Tag ist ausreichend).

Jeder Nachbar, der Bedenken hat im Bezug auf die Errichtung und Betreibung dieser Windkraftanlagen, hat jetzt die Möglichkeit, seine Sicht dem Land Niederösterreich mitzuteilen und Parteistellung im Verfahren zu beantragen. Ich kann nur jedem empfehlen, dem unsere Region am Herzen liegt, dieses Recht in Anspruch zu nehmen!

Nicole Schulmeister, Waldhausen

Stellungnahme der NÖN:

Die NÖN begleitet das Thema Windkraft seit Jahren intensiv. Dabei kommen sowohl Befürworter, als auch Gegner zu Wort. In der letztwöchigen Ausgabe wurde im Sinne unseres Leitbildes für unsere Leser sachlich über neue Entwicklungen für den Windpark Sallingberg berichtet, darunter die neu geplanten Anlagen sowie die noch ausstehenden Genehmigung dazu. Diese Woche beschäftigt sich die NÖN mit den Reaktionen auf diese vorgestellten Pläne.