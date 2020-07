Anlagen mit Höhe des Donauturms

In Ihrer letztwöchigen Ausgabe berichteten Sie über den geplanten Windpark in der Gemeinde Sallingberg. Leider haben Sie dieses Projekt recht einseitig dargestellt. Schon vor vier Jahren gab es massive Proteste gegen diesen Windpark, worüber Sie auch ausführlich berichtet haben. Jetzt soll ein „neuer Anlagetyp“ eingesetzt werden. Die neuen Windräder werden eine Höhe von 244 Metern (!) aufweisen, das entspricht fast der Höhe des Wiener Donauturms, und das sind nochmals 30 Meter mehr als die damals geplanten Anlagen. Auch die Länge der Rotoren erhöht sich um weitere zwölf Meter! Die bestehenden Windräder in Grafenschlag haben eine Turmhöhe von 63 Metern, die neuen Windanlagen in Sallingberg werden fast vier Mal so hoch sein! Das muss man sich einmal vorstellen!

Abgesehen von schlimmen gesundheitlichen Auswirkungen und anderen negativen Folgeerscheinungen (Gefährdung der Vogelwelt,Schäden für die Land- und Viehwirtschaft, Bodenaustrocknung…), wird sich die Bevölkerung mit Lärm durch den Schall, massivem Schattenwurf, der Zerstörung des Waldes und der Verschandelung der Landschaft und des Ortsbildes abfinden müssen. Ist es uns das wert?

Die Gemeinden Sallingberg und Waldhausen haben den Umstieg auf den neuen Anlagentyp still und heimlich beschlossen, wohlwissend, dass viele, viele Bürger dem Windpark generell sehr kritisch gegenüberstehen. Die Verantwortlichen haben dafür auf schändliche Weise die Corona-Zeit ausgenutzt.

Viele in der Bevölkerung sind deshalb nicht nur verärgert, sondern in erster Linie auch ausgesprochen besorgt, wenn nicht sogar verängstigt. Dieser Wahnsinns-Windpark muss verhindert werden, das sind wir uns und unseren Nachkommen einfach schuldig!

Rosa Golob-Fichtinger, Obernondorf

Berichterstattung verzerrt Tatsachen

Ihre Reportage vom vergangenen Freitag hat mich sehr überrascht. Einseitige Berichterstattung schadet nicht nur dem Pressewesen, sondern verzerrt auch die Tatsachen. Ihrem Anspruch als Qualitätsmedium entsprechend, hätten Sie auch recherchieren müssen, dass es eine sehr aktive Bürgerinitiative gibt und einige Parameter die angeführt sind, ganz einfach nicht stimmen.

Irmtraud Strohmayer, Rappoltschlag

Stellungnahme der NÖN:

Die NÖN begleitet das Thema Windkraft seit Jahren intensiv. Dabei kommen sowohl Befürworter, als auch Gegner zu Wort. In der letztwöchigen Ausgabe wurde im Sinne unseres Leitbildes für unsere Leser sachlich über neue Entwicklungen für den Windpark Sallingberg berichtet, darunter die neu geplanten Anlagen sowie die noch ausstehenden Genehmigung dazu. Diese Woche beschäftigt sich die NÖN mit den Reaktionen auf diese vorgestellten Pläne.