Der Begriff „Jugendzentrum“ ist grundsätzlich negativ behaftet, er wird mit Lärm, Drogen und Alkohol assoziiert, nicht nur in Krems. Dass hier eine relativ kleine Gruppe ziemlich laut ist, sieht nach politischer Inszenierung und „Aufheizen“ aus. Die Umsetzung wird jedenfalls viel an Aufklärungsarbeit erfordern.

Umgekehrt darf man sich nicht wundern, wenn der Ruf, der viele Jugendliche begleitet, suboptimal ist, auch, weil man das Gefühl hat, dass deren Alkohol- und Müllexzesse im Stadtpark oder entlang der Lokalmeile seitens der Stadt ohne Konsequenzen bleiben. Leider – so mein Eindruck – gibt es für junge Menschen in Krems wenige Freizeitangebote. Kultur und Tradition sind vorzugsweise Themen für Familien und ältere Menschen. Da sollte es mehr Platz für Freiluft-Events, auch in der Innenstadt (z. B. am Pfarrplatz), geben. Das Jammern der alteingesessenen Anrainer ist ja ohnehin obligat und wenig überraschend.

Ein Jugendzentrum ist ein netter Ansatz, trägt aber nicht dazu bei, dass sich sämtliche Jugendliche (und jung Gebliebene) hier wohlfühlen können.

Heinz Riedmüller, Krems