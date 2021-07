Es reicht! Die Lebens- und Wohnqualität der Bevölkerung in der Mitterau wird durch das geplante Jugend- und Kulturzentrum weiter beeinträchtigt!

Das Foto in der NÖN suggeriert, dass die neue „Heimat der Jugend“ ein Gebäude ist, das allein in der „Pampa“ steht. Das ist die Chuzpe!

In unmittelbarer Nähe direkt daneben stehen neunstöckige Wohnhäuser, und dort wohnen auch wahlberechtigte Menschen. Den Kremser Mandataren ist sicher keine Verantwortungslosigkeit oder Unsensibilität vorzuwerfen, sondern einfach nur mangelnde Ortkenntnis. Der Container am Rande des Schwarzen Platzes wurde lediglich ein Jahr benutzt und steht seit Jahren herum. Dort ist genug Platz für Jugendkultur.

Die St.-Paul-Gasse ist eine Sackgasse, flankiert von einer Vorschule, zwei Kindergärten, Caritaslager und -werkstätte, einem Tierarzt sowie einer Tennisanlage. Dementsprechend ist auch die zeitweilige Verkehrsbelastung. Die bestehenden Lärmschutzwände an der benachbarten B 3 sind geradezu lächerlich.

Das ist hier die Lebens- und Wohnqualität. Was ist noch zumutbar?

Imre Kessenicht, Krems