Es wäre schön, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen würden. Das heißt auch die Geschäftstreibenden, die dringend mehr Kunden brauchen. Ein Anreiz könnte eine Parkmünze für die erste halbe Stunde als Dankeschön für den Einkauf sein und animiert dazu, wieder in die Altstadt zu kommen. Die Kaufmannschaft der Altstadt zöge mit einer „barrierefreien“ Parkmöglichkeit in Verbindung mit der Gratisstunde der Stadt mit dem Bühlcenter/Mariandl und dem Gewerbegebiet halbwegs gleich. Und wer länger als eineinhalb Stunden parken möchte, legt gerne den Rest selber darauf. Das ist einem das Flair doch wert. Diese Möglichkeit könnte man auch wunderbar mit der Bonus-App kombinieren. Parkmünzen sollten auch wünschenswerterweise in jedem Geschäft käuflich zu erwerben sein. Das nötige Parkkleingeld ist nicht immer vorhanden. Und weiters würde ich mir persönlich ein 24-Stunden-Ticket in der Grünen Zone wünschen, denn soweit ich weiß, wird ein Mehreinwurf einfach „gefressen“ und nicht mit Parkzeit am folgenden Tag abgegolten. Vielleicht könnte man die Parkmünzen auch mit den jetzigen Parkautomaten umsetzen, ohne weitere Investitionen für eine Adaption?



Evi Weiß, Senftenberg