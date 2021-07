Wenn mich nicht alles täuscht gehört Bad Vöslau zu Austria nicht Australia, vielleicht ist Herr Bürgermeister Prinz (Liste) inzwischen anderer Meinung? Es gibt in Österreich genügend schützenswerte einheimische Tiere, welche in einem Streichelzoo den Kindern und Erwachsenen nahegebracht werden sollten.

Dieser Art Schleichwerbung unterstützt durch o.g. Bürgermeister zur Umsatzsteigerung des Gasthaus am Harzberg halte ich für bedenklich. Als befremdend empfinde ich außerdem, wenn Herr Zamazal abends nach 20 Uhr mit einem Känguru-Jungtier hausierend in Bad Vöslau durch gastronomische Einrichtungen zieht, wie gestern im Cafe Post, selbstverständlich ohne etwas zu konsumieren – man will ja selber etwas verkaufen.

-Kerstin Witzmann-Köhler, Bad Vöslau und Garmisch-Partenkirchen

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.