Der erste offizielle Live-Stream einer Gemeinderatssitzung in Groß Gerungs machte erstmals das Sittenbild der ÖVP-gelenkten Gemeindepolitik per Internet öffentlich.

In altbekannter realitäts- und logikverdrängender Manier zeigte sich der Bürgermeister: Um Bestimmungen der Gemeindeordnung schleicht man sich herum (Stichwort Ansuchen zur Offenlegung der Finanzen der Volkshochschule) und bei jedem positiven, nachvollziehbaren und logischem Anbringen der Opposition redet man sich zwanghaft heraus. Überheblichen, unsachlichen, die Opposition herabwürdigenden Kommentaren, hatte sich ausgerechnet der Nationalratsabgeordnete Brandweiner verschrieben, dessen Arbeitsgeber derzeit sowieso wegen Unsachlichkeit in der Pandemiebekämpfung, katastrophaler Problemlösungskompetenz, bis hin zum Verdacht auf kriminelle Verbandelungen mit der Wirtschaft stark in der Kritik steht und mit sich selbst kämpft. Die obligatorische Portion Selbstbeweihräucherung setzte dem Schauspiel noch das Krönchen auf. Einmal mehr wird klar, diese verfestigten politisch-monopolistischen Strukturen gehören aufgebrochen. Es liegt am Wähler, sich dem zu entledigen.

-Thomas Kienast, ehemaliger Grüne-Gemeinderat in Groß Gerungs

