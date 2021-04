Das Projekt klingt wie aus einer vergangen geglaubten Zeit. Kirchberg strebt eine Ortsrandsiedlung von der Größe fast des gesamten restlichen älteren Siedlungsgebietes an. Die Gemeinde kauft um 1,2 Mio. Euro Baugrund und bereitet schrittweise Infrastruktur samt Folgekosten für ca. 60 Haushalte, also mindestens 200 Einwohner bei derzeitigem Bestand von ca. 500 Einwohnern (Tendenz seit fast 100 Jahren leicht sinkend) vor. Nicht einmal die wirklich stark wachsenden Gemeinden im Umland von Großstädten wie Wien oder Klagenfurt würden so etwas in Anbetracht der langfristigen Folgen heutzutage tun. Da sprechen wir noch nicht einmal von Folgen von Versiegelung und Zersiedlung auf Verkehr (Stichwort Autoabhängigkeit aufgrund langer Wege), Mikroklima in Zeiten des Klimawandels oder Sterben des Ortskerns. Glaubt jemand in Kirchberg, dass die Gemeinde mit einem derartigen Überangebot an Baugründen in Anbetracht der Regeln von Angebot und Nach frage diese 1,2 Mio. Euro samt noch nicht einkalkulierter Infrastrukturkosten plus Erhaltung jemals zurückbekommt? Glaubt man, dass sich in den nächsten Jahren tatsächlich 200 Menschen in Kirchberg ansiedeln wollen?

Es droht nicht nur ein ordentlicher Schaden für Ortsbild, Ackerflächen, Verkehr, Natur, Umwelt und Klima, sondern auch ein nach haltig finanzieller Schaden für die Gemeindekasse. Dass von der Landesregierung als raumplanerische Aufsichtsbehörde und am Ende auch noch Kofinanzierer so etwas genehmigt und unterstützt wird, ist eigentlich unglaublich im 21. Jahrhundert. Stattdessen sollte endlich effektiv das Problem der Baulandhortung angegangen werden. Denn Bauland in der Marktgemeinde Kirchberg dürfte eigentlich genug vorhanden sein, glaubt man dem Bürgermeister.

-David Wurz-Hermann, Wien/Heidenreichstein