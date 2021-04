Der NÖN-Bericht „Protestaktion für Streaming der Gemeinderatssitzungen“ in der aktuellen NÖN war ein sehr erfrischendes Lesevergnügen.

Viele StockerauerInnen haben 2019 Völkl, ÖVP und V wie Veränderung gewählt, an das kann ich mich noch gut erinnern: Nach der Wahl war so etwas wie Aufbruchsstimmung in der Stadt. Aber heute bereuen es schon wieder fast genauso viele: Marienhöhe teilweise abholzen, Linden in der Bahnhofstraße fällen, keine Bürgerbeteiligung bei neuen Bauvorschriften im Zentrum, Probleme mit der Jagd in der Au etc. … das hätten die „Roten“ unter Laab auch locker zusammengebracht.

Auch ein Live-Stream einer Gemeinderatsitzung sollte in Stockerau schon lange dazugehören, technisch ist das heutzutage ein geringer Aufwand. Grüne (siehe auch GR Kubat auf Facebook, wo er Perchtoldsdorf als Beispiel nennt) und FPÖ (Stadtrat Pohl) fordern das sowieso, wie man in der NÖN liest. Der SPÖ ist es egal, wie so vieles andere auch. Die ÖVP hat einen Live-Stream übrigens vehement gefordert, solange sie in Opposition war.

Was hindert die ÖVP-Stadtregierung jetzt daran, diesen Modernisierungsschub endlich umzusetzen, gerade in Zeiten von Corona? Stockerau ist immerhin die größte Stadt im Weinviertel und kein „Kuhdorf“, ohne das abwertend für kleine Orte zu meinen.

Dass Herr Bolek gelegentlich mit originellen Methoden etwas bewegen will, ist stadtbekannt, aber absolut legitim. Von bloßer Provokation zu sprechen – so wie Völkl das vereinfacht tut – ist zu kurz gegriffen: Da war schon eine klare inhaltliche Botschaft dabei: Bitte macht’s endlich einen Live-Stream und stellt die Video-Aufnahme am Tag danach in einer Mediathek zum öffentlichen Abruf bereit!

Dann kann man nämlich entweder „live“ zusehen oder sich an den Folgetagen zeitnah genau jene Punkte der Sitzung vom Sofa aus ansehen, die einen interessieren. Man erspart sich den Weg und stundenlange körperliche Anwesenheit. Also ehrlich: Ich hätte das gern und würde das auch gelegentlich nutzen. Das Volk ist nicht so demokratiemüde, wie es die da oben gerne hätten.

Frau Völkl, denken Sie also bitte darüber nach, bevor sie lauthals „Provokation“ rufen, und setzen Sie das rasch um. Die Bevölkerung wird es Ihnen vielleicht danken, wenn Sie sich nicht noch länger stur dagegen verwehren. Und Herr Bolek: Lassen Sie sich nicht verunsichern, die Aktion fand ich super, und auch viele Freunde und Bekannte sehen das so. Wir haben alle herzlich gelacht, dass Sie bei der Video-Konferenz als „Gast“ dabei waren. Schade, dass ich die vielen „provozierten Gesichter“ nicht sehen konnte!

Hoffen wir, dass damit etwas bewegt wird.

Christian Andergassen, Stockerau

