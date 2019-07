Ich kann den Unmut der Anrainer nur bedingt verstehen, den Angaben zum Projekt zufolge wurde nicht die maximal mögliche Verbauung geplant und es wurde auch Rücksicht auf die Gegebenheiten (Hanglage) genommen, und was sehr für das Projekt in klimawandeltechnischer Hinsicht spricht, ist, dass die Kfz-Abstellplätze in einer Tiefgarage mit begrüntem Dach versorgt sind, d.h. die Autos bleiben bei sommerlichen Temperaturen, wie wir sie in den letzten Tagen hatten, kühl und im Winter sind keine lästigen Schneekehrungen bzw. Eiskratzereien notwendig (und das Auto ist noch dazu warm).

Ein weiterer Vorteil ist, dass es eben keine sichtbaren Autos auf der Straße gibt, was somit eine weitere Entschärfung für spielende Kinder bedeutet. Die mit einem Bauprojekt natürlich entstehende Bautätigkeit inklusive Lärm/Schmutz ist für die Anrainer vermutlich auch vorteilhafter, da nur einmal eine Baustelle da ist und nicht über Jahre/Jahrzehnte ständig eine Belästigung von einem der benachbarten Grundstücke (ich erinnere alle daran, dass auch die Anrainer mal selbst gebaut haben und der eine oder andere Nachbar auch nicht so begeistert war von dessen Bautätigkeit, kaum war das Hause fertig, kam die nächste Baustelle ...).

Mich spricht das Foto mit den in den Hang gebauten Häusern sehr an und vor allem finde ich es genial, dass die Weinkeller samt Presshaus für die Bewohner nutzbar gemacht werden – es dürfte Herrn Schaller etwas an Tradition liegen, sonst würden diese Keller lieber schnell und günstig abgerissen werden als aufwendig saniert ...

Zuwanderung in die Dörfer unseres Bezirks ist wichtig, es wäre an der Zeit, mehr die positiven Auswirkungen aufzuzeigen und nicht immer das Negative in den Fokus zu stellen ...

Da ich selbst in einer eher neuen Siedlung wohne, beinahe jedes Jahr eine neue Baustelle vor der Tür habe und selbst an Sonn- und Feiertagen die Ruhe nicht in meinen eigenem Haus genossen werden kann, kann und darf ich den Anrainern nur sagen, sie können sich glücklich schätzen, so ein durchdachtes und zukunftsorientiertes Wohnprojekt mit vermutlich ganz vielen lieben netten neuen Nachbarn zu bekommen!

Ich (eine Urdörflerin des Bezirks) begrüße dieses Projekt und sehe mehr Vorteile für alle ... Alles hat zwei Seiten ...

In diesem Sinne hoffe ich, dass die eventuell ursprünglich „Zuagrasten“ die neuen Bewohnern herzlich willkommen heißen und ihnen den Start in unseren schönen Bezirk angenehm ermöglichen.

Abschließend ist noch festzuhalten, dass es leider einige kürzlich fertiggestellte Wohnprojekte im Bezirk gibt, wo ich mich frage, wie die Baubehörde der Meinung ist, dass das in ein Ortsbild passen kann ... aber das ist eine andere Geschichte ...

Elisabeth Binder, Tresdorf