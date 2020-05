Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Staatssekretärin,

Die „Initiative Tanz- und Ballettstudios Wien und Umgebung“ ist eine vielfältige Gemeinschaft von Vereinen, EPUs, KMUs und anderen Organisationsformen, die Unterricht in künstlerischem Tanz für Profis und Laien anbieten und in den unterschiedlichsten Tanzstilen angesiedelt sind: Ballett, Zeitgenössischer Tanz, Jazzdance, Streetdance, Stepptanz, Musical, Flamenco, urbane Tanzstile und vieles mehr lehren wir in unterschiedlichen Vermittlungskonzepten für Kinder und Erwachsene aller Alters- und Leistungsstufen.

Was uns verbindet, ist unsere Liebe zum Tanz und das Bedürfnis, diese Begeisterung an unsere TeilnehmerInnen weiter zu geben! Wir verstehen uns als Orte, an denen Kunst entstehen und Kreativität gelebt werden kann. Wir bringen Menschen in Kontakt mit künstlerischem Denken, erziehen das Tanz- und Theaterpublikum von morgen und bieten professionellen KünstlerInnen Arbeits- und Probenraum. In Vorausbildungsprogrammen bereiten wir begabte junge Menschen auf universitäre Tanzausbildungsinstitute vor.

An der Schnittstelle zwischen Kunst und Sport verbinden die Tanz- und Ballettstudios körperliches Training mit der Möglichkeit, Emotionen künstlerisch auszudrücken und dadurch psychische Dysbalancen kreativ umzusetzen und auszugleichen. Regelmäßiges Tanztraining wirkt sich bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen positiv auf Haltung, Beweglichkeit, Muskelaufbau und das Herz-Kreislauf-System aus und trägt so nachweislich zur Gesundheit bei. Auftritte vor Publikum stärken das Selbstvertrauen der TeilnehmerInnen, fördern generationenübergreifend Teamgeist und Gemeinschaftssinn und wirken der Vereinsamung entgegen.

Wir leisten so mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einer physisch und psychisch gesunden Gesellschaft und nehmen außerdem als Arbeit- bzw. Auftraggeber eine verantwortungsvolle Position in der freien Tanzszene ein. Zu den coronabedingten Maßnahmen seit 16.03.20 und der schrittweisen Wiederaufnahme aller künstlerischen und sportlichen Aktivitäten in Österreich möchten wir wie folgt Stellung nehmen: Die Tanz- und Ballettstudios Wien und Umgebung sind ausnahmslos von den Betriebsschließungen ab 16.03.20 und den damit verbundenen Umsatzeinbußen bis 100% betroffen. Bis heute gibt es für uns keine verlässlichen Informationen, wann und unter welchen Auflagen wir unsere Studios wieder eröffnen dürfen.

Unsere Arbeit ist nur in Ausnahmefällen primär auf das Erzielen von Gewinnen ausgerichtet: die meisten Studios und damit ihre InhaberInnen bewegen sich nicht zuletzt wegen der hohen Fixkosten (Mieten für große Flächen) auch bei Normalbetrieb im prekären Bereich. Es ist daher dringend notwendig, einen realistischen Plan zu erstellen, der das Überleben der Studios und eine Weiterführung des Unterrichtsbetriebs nach der Krise unter - wirtschaftlich und gesundheitlich - realistischen Bedingungen ermöglicht.

Die Gesundheit unserer TeilnehmerInnen liegt uns wie gesagt sehr am Herzen, weshalb es uns weniger um eine sofortige Öffnung als um einen konkreten Plan zur wirtschaftlich notwendigen Wiederherstellung des Normalbetriebs bis Herbst 2020 geht.

Folgende Schritte sind unserer Meinung nach unabdingbar:

Eine Öffnung der Tanz- und Ballettstudios ab 1. Juni unter Befolgung der notwendigen Auflagen. Da der Kursbetrieb voraussichtlich vorerst nur in Kleingruppen möglich sein wird, weisen wir darauf hin, dass wir auf rasche staatliche Unterstützung angewiesen sein werden, um die Fixkosten zu decken. Einzelunterricht ist ab sofort möglich.

Wiederherstellung des Normalbetriebes bis September 2020. Sollte das epidemiebedingt nicht möglich sein, ist weitere staatliche Unterstützung notwendig, um Insolvenzen abzuwenden.

Im Krisenfall verlässliche und klare Informationen durch die Behörden zur jeweils aktuellen Situation und so eine gewisse Planungssicherheit (der übliche Verweis der zuständigen Stellen auf den Tanzsportverband und die Sport- und Fitnesswirtschaft hilft uns nur begrenzt weiter, da sich unsere Arbeits- und Trainingsbedingungen in wesentlichen Punkten von beidem unterscheiden).

Damit verbunden daher eine klare Abgrenzung zu den Gesellschaftstanzschulen und Fitnessstudios: In allen Tanz- und Ballettstudios steht der künstlerische Tanz im Vordergrund, ergänzt durch ein Angebot an tänzerischem Körpertraining. Wir unterrichten keine Gesellschaftstänze, in der Regel keinen Paartanz, unterliegen deshalb nicht dem Tanzschulgesetz und gehören auch nicht dem Tanzsportverband an. Die ständig auftretende Verwechslung mit den Gesellschaftstanzschulen hat in den letzten Wochen zu einer grenzenlosen Verwirrung in der Kommunikation mit den zuständigen Behörden und zu einer starken Verunsicherung geführt. Mit den Fitnessstudios haben wir nur den Gruppenunterricht gemeinsam, nicht aber Geräteräume und Wellnessbereiche. Daher lassen sich die Bestimmungen für Fitnessstudios nicht direkt auf Tanzstudios umlegen.

Praxisbezogene Richtlinien für die Abstands- und Hygieneregelungen betreffend den Unterricht in künstlerischem Tanz, die sich eigenverantwortlich auf die individuellen räumlichen Gegebenheiten der einzelnen Studios umlegen lassen.

Anerkennung unserer Tätigkeit als Kunst, und damit verbunden die Möglichkeit auf Standort- und Projektförderung unabhängig von der jeweiligen Rechtsform. Unsere Arbeit ist im seltensten Fall gewinnorientiert und in höchstem Maße Kulturarbeit in Verbindung mit Pädagogik!

Steuererleichterungen (vgl. USt-Senkung Gastronomie) und Lohnnebenkostensenkungen für mindestens 1 Jahr

Geringfügig Beschäftigte werden zu den Fixkosten gezählt.

Überbrückungskredite, die auch bei kleineren Einkommen bewilligt werden.

Förderungen von ermäßigten Tarifen für von der Corona-Krise Betroffene (Arbeitslose, Alleinerziehende, Selbständige, Kunstschaffende...).

Förderung von Tanzunterricht als Gesundheitsvorsorge, eventuell in Form von Gutscheinen (vgl. Gastronomie).

Anerkennung von live-online-Unterricht als Krisen-Ersatz für bereits gebuchte Kurse, um Rückzahlungsforderungen in größerem Ausmaß zu verhindern. Die Tanz- und Ballettstudios versuchen, die Krise mit online-Unterricht zu überbrücken, kämpfen aber trotzdem mit Rückzahlungsforderungen, in denen die KundInnen von WKO und AK bestärkt werden. Wir weisen darauf hin, dass der online-Unterricht als vorübergehender Ersatz für einige Wochen gut funktioniert und daher auch Sinn macht, als langfristige Maßnahme aber weder geeignet noch gedacht ist. Eine Rückzahlung aller Kursgebühren würde allerdings für die betroffenen Studios eine sofortige Insolvenz bedeuten.

Wir sind uns der Gefahren, die vom Corona-Virus ausgehen, selbstverständlich bewusst und werden bestmögliche Maßnahmen ergreifen, um nach der Wiedereröffnung die Ansteckungsgefahr in den Studios zu minimieren:

Anpassung der Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion, erhöhte Reinigungsfrequenz, Desinfektion von Ballettstangen, Matten etc. nach jeder Benutzung).

Vorübergehende vergrößerte Abstände zwischen den TeilnehmerInnen (je nach Studiogröße und Tanzstil); Markierungen auf Boden und Ballettstangen.

Vorübergehender Verzicht auf jeglichen Körperkontakt.

MNS-Pflicht vor und nach dem Training und bei allen Wegen durch das Studio.

Erhöhte Lüftungsfrequenz.

Vermeidung von Staus an Eingang und in den Garderoben durch gestaffelten Einlass und unter Ausnutzung der individuellen räumlichen Gegebenheiten der Studios.

Reduzierung der insgesamt im Studio anwesenden Personen, indem z.B. Kinder ab 7 Jahren nur ohne Begleitperson eingelassen werden.

Vermeidung von Staus im Rezeptionsbereich durch weitgehende Umstellung auf onlineBezahlungsmethoden. • Besuch von offenen Stunden nur nach Voranmeldung.

Führung von Teilnehmerlisten zur Dokumentation der Anwesenden.



Wir bitten Sie um baldige Informationen zur weiteren Vorgehensweise und freuen uns auf einen konstruktiven Austausch und eine gute Zusammenarbeit! Initiative Tanzstudios Wien und Umgebung