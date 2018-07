Man sollte mit den Veranstaltern dieser Touristenströme Lösungen ausverhandeln, wie man diese Touristen besser integrieren könnte. Eintritt könnte man zur Ruine verlangen. In die Kirche muss man auch Eintritt bezahlen. Durch den Ortschaftskern sollte man schon gratis durchgehen können. Jeder Tourist hat das Bedürfnis, etwas als Andenken mitzunehmen, warum nicht auch aus Dürnstein? Man kann diese Touristenströme doch sicher etwas steuern. Da sind halt die Manager gefragt. Ich glaube auch, dass die Häuser in den vielen Touristenorten, „durch viele Besucher“, renoviert werden, sonst wohl eher zaghafter. Die Wachau wirbt ja auch die Radfahrer durch die Radwege an. Hallstadt wurde in China nachgebaut, das ist doch ein Zeichen, wie schön unser Land ist.

Zwischen Schaffhausen, Rheinfall und dem Vierwaldstättersee gibt es genug alte Ortschaften mit einem historischen Altstadtkern, den man ohne Eintritt besuchen kann. Es gibt genug Souvenirläden und Gastronomie. Fast jeder von unserer Gruppe hat davon Gebrauch gemacht. Man kann auch durch zu viele Hindernisse den Fremdenverkehr zum Erliegen bringen.

Ernst Bauer

Leserbrief zum NÖN-Unterm-Strich-Artikel „Touristenabgabe ist eine sinnvolle Idee“ in der Woche 28/2018