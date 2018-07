Bus 1 an in Klosterneuburg Kierling Bahnhof um ’48 und ’18. Anschluss-Bus 3 ab ’09 und ’39, das sind 21 Minuten Wartezeit. Das soll ein guter Anschluss sein? Mit Kindern in der Sommerhitze 21 Minuten warten ist nicht angenehm.

Leopold Patek, 3400 Klosterneuburg

Betrifft: „Weiter Aufregung um neuen Busplan“, NÖN-Ausgabe 29, 18. 7. 2018, Seite 9