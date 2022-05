Leserbrief: Flüchtlingshilfe ohne Grenzen in Baden

Herzlichen Dank für diesen Artikel

„Sehr geehrte Frau Tröstl. Herzlichen Dank für diesen Artikel. Er zeigt gekonnt auf, dass Hilfe hier in Baden wie in der Ukraine vorort notwendig ist. Jakobus sagt uns, dass der Glaube ohne Werke nichts wert ist und Paulus, dass die Werke erst ihre volle Kraft entfalten, wenn sie durch den Glauben geleitet sind. Denn es geht nicht um "landläufiges Mitleid", sondern den Menschen in Augenhöhe die Achtung zur ihnen zustehenden Menschenwürde zu erbringen.

Wir in der katholischen Kirche sind nicht die einzigen, die Ukrainer aufgenommen haben. Daher auch Dank allen vor allem hier in Baden, die ihnen Quartier gegeben haben. Besonderen Dank darf ich Ihnen auch dafür zollen, dass Sie auch über die sonntäglichen Gottesdienste informiert haben. Denn das seelische Wohl ist genauso wichtig wie das geistige, leibliche und psychische. Den byzantinischen Gottesdienst wird nächsten Sonntag der orientalischen Teilkirchen Yuri Kolasa, danach immer ein ukrainischer Priester zelebrieren. Vielleicht ist es auch erwähnenswert, dass unsere jugendlichen, ukrainischen Mitbewohner hervorragend in unser Schulwesen integriert werden. An dieser Stelle darf ich auch darauf aufmerksam machen, dass gemeinsam von St. Josef und St. Christoph zugunsten der Ukrainer im Pfarrheim St. Christoph eine Stelle für Informationen, Erstbedürfnisse und tägliches Mittagessen eingerichtet ist. Auch die Gemeinde hat über den notwendigen Amtsschimmel hinaus auch Gutscheine zur Verfügung gestellt und ihre soziale Informationsstelle darauf eingerichtet. Und nicht zu vergessen ist auch das Engagement der ehrenamtlichen Helfer der zwei Sozialläden in Baden, die den Ukrainern ebenfalls zur Verfügung stehen. Grundsätzlich darf ich Ihnen und der NÖN auch persönlich dafür danken, dass Sie sich in verdienstvoller Weise dem menschlichen Umgang mit unseren ukrainischen Gästen widmen. Es ist unumgänglich notwendig, diese Lichtblicke menschlichen Zusammenlebens in der bestehenden Krise aufzuzeigen.

Mit besten Grüßen.

Leserbrief von Kaplan Robert Rintersbacher

Zum Artikel: