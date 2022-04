Poolbillard: Opel-Hyundai Autoebner Cup

Am Samstag den 23.04.2022 fand im Cafe La Palma der 10. Opel-Hyundai Autoebner Cup statt. Bei dem Turnier, das in der Disziplin 9-Ball ausgetragen wurde, waren 19 Teilnehmer am Start. Im Finale setzte sich Goran Darda klar gegen Dimitrios Berber durch und holte sich somit den Tagessieg und baute seine Führung in der Jahreswertung aus. Der 3. Platz ging an Eugene Amesmann, 4. wurde Norbert Gruber-Filippits.