Die Sternenkarte ist das Symbol von Licht ins Dunkel – die hell leuchtenden Sterne signalisieren die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher. Und sie lässt an einen Satz von Oscar Wilde denken: „We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.“ Wir sitzen alle in der Straßenrinne, aber manche von uns schauen hinauf auf die Sterne – wenn es Menschen gibt, die ihnen helfen. Wie die großherzige NÖN-Leserfamilie!

| NOEN