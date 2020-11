Pferdegestützte Therapieangebote für Kinder mit Behinderung.

In der „Pferdegestützten Therapie“ steht die Beziehung von Mensch und Tier im Mittelpunkt. Mit Hilfe der Pferde werden – abgestimmt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten – psychologische, psychotherapeutische, rehabilitative und soziointegrative Maßnahmen umgesetzt.

Die Tiere können Gefühle wahrnehmen bzw. spiegeln sowie die menschliche Körpersprache deuten. Dadurch ist es möglich, nonverbale Signale in die Therapie miteinzubeziehen, welche gerade bei Kindern und Jugendlichen mit eingeschränkter sprachlicher Ausdrucksmöglichkeit einen hohen Stellenwert einnehmen. Es wird um eine Unterstützung von 15.600 Euro gebeten.

Österreichische Krebshilfe Niederösterreich – NÖ Krebsgesellschaft (Wiener Neustadt).

Familienunterstützung für Kinder, wenn Eltern an Krebs erkranken.

Bei einer Krebserkrankung der Eltern sind die Kinder wesentlich mitbetroffen. Die Angst und der Umgang mit der Erkrankung belasten die ganze Familie und stellen für alle eine große Herausforderung dar.

In Form von psychoonkologischen Beratungen und Betreuungen bietet die Österreichische Krebshilfe Niederösterreich hier eine kostenlose Unterstützung bzw. Hilfe an. So können betroffene Familien in dieser schweren Zeit die neue Situation bestmöglich bewältigen. Es wird um eine Unterstützung von 20.000 Euro gebeten.

Rainbows – für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH (Wien).

Rainbows – Arbeit in Niederösterreich.

Die Trennung bzw. Scheidung der Eltern, der Tod eines nahen Angehörigen – all das sind einschneidende Momente im Leben von Kindern und Jugendlichen.

In dieser schwierigen Zeit bietet Rainbows seit vielen Jahren eine wichtige Unterstützung und Begleitung. Durch verschiedene Angebote erhalten die betroffenen Kinder und Jugend- lichen die Möglichkeit, die neue Familiensituation anzunehmen und über ihre Gefühle zu sprechen. Es wird um eine Unterstützung von 17.000 Euro gebeten.

Österreichische Caritas-Zentrale (Paudorf, Zwettl).

Caritas St. Pölten: Urlaub für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Die beiden Wohnhäuser in Paudorf und Zwettl bieten jeweils 24 voll- und sechs teilbetreute Wohnplätze. Einmal im Jahr ist als besonderes Angebot eine Ferienwoche vorgesehen. Diese richtet sich an jene BewohnerInnen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Einschränkung nicht in der Lage sind, eigenständig in den Urlaub zu fahren. Durch die gemeinsame Zeit außerhalb des Betreuungsalltags werden Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt bzw. ausgebaut.

Es wird um eine Unterstützung von 9.000 Euro gebeten.

Österreichische Caritas-Zentrale (Waldviertel, Mostviertel).

Caritas St. Pölten: Bildung für Menschen mit kognitiver Behinderung (Schwerpunkt Digitalisierung).

Die Nutzung von digitalen Medien ist ein selbstverständlicher Teil des Alltags geworden. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung fehlt jedoch oft der Zugang dazu. Es scheitert an barrierefreien Informationen und Angeboten.

Durch entsprechende Kurse bzw. Schulungen in leichter Sprache erhalten Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zukünftig die Möglichkeit, besser am digitalen Leben teilzunehmen. Die Inhalte sind dabei auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Personen zugeschnitten und können bei Bedarf individuell angepasst werden.

Es wird um eine Unterstützung von 10.000 Euro gebeten.

Österreichische Caritas-Zentrale (Zwettl).

Caritas St. Pölten: Wohnhaus Zwettl – teilbetreute Wohngruppe.

Das bestehende Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Zwettl wird teilweise umgebaut. Durch die umfassende Adaptierung der vorhandenen Räumlichkeiten entsteht zusätzlicher Wohnraum.

Die neue teilbetreute Wohngruppe bietet anschließend Platz für bis zu fünf Menschen mit Behinderungen. Jeder Raum ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Die Küche wird von allen BewohnerInnen gemeinsam genutzt.

Es wird um eine Unterstützung von 50.000 Euro gebeten.

Österreichische Caritas-Zentrale (ST. Pölten).

Caritas St. Pölten: VIP (Verkauf – Information – Produkte).

Das Projekt VIP richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren, die an einer psychischen Erkrankung leiden.

Im Vordergrund stehen die berufliche Orientierung, das Arbeitstraining und die Vorbereitung auf den Berufseinstieg oder den Beginn einer Lehre bzw. weiterführenden Ausbildung. Neben der sinnvollen Beschäftigung wird aber auch eine passende Begleitung – alleine oder in der Gruppe – angeboten.

Es wird um eine Unterstützung von 30.000 Euro gebeten.

Zusätzlich zu den beschriebenen Projekten gibt es den Ernst-Wolfram-Marboe-Soforthilfefonds, der Familien mit behinderten Kindern bzw. Familien mit minderjährigen Kindern in finanzieller Not in Österreich hilft. In Niederösterreich konnte 2019/ 20 369 Familien mit 977 Kindern geholfen werden.

Hier geht's zum Spendenformular: