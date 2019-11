Graphomotorikgruppe. Bei vielen Kindern sind bereits früh Defizite der Handgeschicklichkeit zu erkennen. Feinmotorische Übungen und Aktivitäten führen häufig zu Misserfolgen. Sie vermeiden es zu basteln oder zu malen, was sich später besonders im schulischen Bereich beim Erlernen der Schrift als negativ erweist. Im Rahmen der Graphomotorikgruppe (Schwechat) wird daher Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren die Möglichkeit gegeben, durch verschiedenste Spielangebote umfangreiche Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu sammeln.

Das Hilfswerk bittet Licht ins Dunkel um 2.050 Euro.

Ich bin Ich – Spielgruppe für Kinder mit Entwicklungsverzögerung, Behinderung oder Wahrnehmungsstörung. Die Gruppe „Ich bin Ich“ (Wiener Neustadt) bietet Eltern die Möglichkeit, ihr Kind spielerisch zu fördern. Ziel ist, in jeder Stunde alle Sinne anzusprechen. Lieder und Spiele erleichtern den Kindern das Einhalten von Strukturen bzw. Regeln. Durch eine anregende Umgebung wird versucht, die Freude an der Bewegung zu fördern und somit motorische Fähigkeiten zu verbessern. Die Familien sollen die gemeinsame Zeit unbeschwert genießen können.

Das Hilfswerk bittet Licht ins Dunkel um 5.900 Euro.

Urlaub für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die beiden Wohnhäuser in Paudorf und Zwettl bieten jeweils 24 voll- und sechs teilbetreute Wohnplätze. Einmal im Jahr ist als besonderes Angebot eine Ferienwoche vorgesehen. Diese richtet sich an jene BewohnerInnen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Einschränkung nicht in der Lage sind, eigenständig in den Urlaub zu fahren. Durch die gemeinsame Zeit außerhalb des Betreuungsalltags werden Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt bzw. ausgebaut.

Die Caritas bittet Licht ins Dunkel um 9.000 Euro.

Neubau Werkstatt. In Mank entsteht eine neue Werkstatt für insgesamt 40 Menschen mit kognitiver und mehrfacher Behinderung. Ein Schwerpunkt bei der Errichtung des Gebäudes liegt auf Personen mit hohem Unterstützungsbedarf, die unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse haben. Zudem sollen in den neuen Räumlichkeiten – in Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region – Bio-Produkte verarbeitet und anschließend verkauft werden.

Die Caritas bittet Licht ins Dunkel um 35.000 Euro.

Lerncafé. Das Lerncafé in Herzogenburg richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren, deren Eltern sich keine Lernbetreuung leisten können. Die SchülerInnen werden unter anderem bei den Hausaufgaben und beim Nachholen des Lernstoffs betreut. Ziel ist, den Kindern und Jugendlichen einen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen. Neben der Unterstützung in schulischen Belangen werden aber auch die sozialen Kompetenzen und der Gemeinschaftssinn gestärkt.

Die Caritas bittet Licht ins Dunkel um 27.350 Euro.

Neubau Werkstätten. Die vor über 40 Jahren errichteten Werkstätten im Karl-Ryker-Dorf (Sollenau) erfüllen nicht mehr die heutigen Anforderungen der Inklusion. Aus diesem Grund sollen neue Gebäude entstehen, die unter anderem eine Großküche mit angeschlossenem Kaffeehaus, eine Gärtnerei mit Glashaus und einen Bereich für industrielle Tätigkeiten umfassen. Bei der Planung wurde besonders darauf geachtet, dass die Werkstätten dem inklusiven Gedanken entsprechen, also einen privatwirtschaftlichen Charakter aufweisen, ohne dabei auf die besondere Unterstützung und die Bedürfnisse von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu verzichten.

Die Lebenshilfe bittet Licht ins Dunkel um 300.000 Euro.

Transportrollstuhl für einen Transportbus. In der Werkstätte Kemmelbach sind schwer gehbehinderte Menschen sowie RollstuhlfahrerInnen beschäftigt. Zum Transport dieser Personen wird eine hydraulische Einstiegshilfe für ein Fahrzeug benötigt. Das spezielle Gerät erleichtert sowohl den Ein- bzw. Ausstieg der KlientInnen als auch die Arbeit der BetreuerInnen wesentlich.

Die Lebenshilfe bittet Licht ins Dunkel um 7.450 Euro.