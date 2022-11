Licht ins Dunkel 2022/23: Bitte helfen Sie uns helfen!

Caritas St. Pölten: KIPKE-Sommercamp (Urlaubsaktion für Kinder psychisch kranker Eltern). Das Projekt KIPKE hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken Eltern(teilen) in einer spezifisch belasteten Lebenssituation präventiv zu unterstützen. Der Höhepunkt des Jahres ist das spezielle Sommercamp, welches als Erweiterung zum bestehenden Angebot veranstaltet wird. Die teilnehmenden Kinder erhalten auf spielerische bzw. kreative Weise eine Auszeit von ihrem oft komplizierten All-

tag und können so in einem sicheren Umfeld ihre sozialen und persönlichen Kompetenzen kennenlernen bzw. erweitern.

Gesamtkosten: 24.072 Euro. Die Caritas Österreich bittet Licht ins Dunkel um eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 10.000 Euro.

Caritas St. Pölten: Teilbetreute Wohngruppe Krems – Adaptierung Lesehof. Der Lesehof, ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude, soll zu einer Wohngruppe für Menschen mit kognitiver Behinderung umgebaut werden. Um den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen zu können, sind umfangreiche Adaptierungsarbeiten notwendig. Im Rahmen der teilbetreuten Wohnform wird eine punktuelle und individuelle Begleitung bzw. Unterstützung in jenen Bereichen angeboten, in denen diese erforderlich ist.

Gesamtkosten: 343.000 Euro. Die Caritas Österreich bittet Licht ins Dunkel um eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 20.000 Euro.

Caritas St. Pölten: Wohnhaus Loosdorf – Rollstuhl mit elektrischer Schiebehilfe. Im Wohnhaus Loosdorf leben derzeit 22 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Damit die zunehmend älter werdenden Personen die notwendigen Wege im Alltag oder bei Ausflügen auch weiterhin bewältigen und möglichst uneingeschränkt mobil sein können, ist ein neuer Rollstuhl mit elektrischer Schiebehilfe erforderlich. Die spezielle Anschaffung würde nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Betreuerinnen und Betreuer eine deutliche Erleichterung in der täglichen Arbeit darstellen.

Gesamtkosten: 1.550 Euro. Die Caritas Österreich bittet Licht ins Dunkel um eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 1.550 Euro.