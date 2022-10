Durstiger Einbrecher in Annaberg verhaftet

In Annaberg war am Nationalfeiertag ein Pole unterwegs, doch nicht, um einen Ausflug zu machen, sondern um sich günstig selbst zu versorgen. Ein Wohnhaus schien ihm dann zu später Stunde geeignet. Er schnappte sich einfach einen Stein und schlug damit ein WC-Fenster ein. Dann kletterte der Fremde in das Haus und wurde fündig: Objekt der Begierde waren aber keine Wertgegenstände, sondern Gewand: Er klaute zwei Jacken und eine Hose. Und durstig nach Hochprozentigem war der 54-Jährige auch: Zwei Flaschen Weißwein, zwei Flaschen Hollerlikör, eine Flasche Eierlikör, Amaretto und noch Marillenschnaps packte er in einen Rucksack, den er auch dort vorfand. Übers Klo-Fenster suchte er samt Beute wieder das Weite.

Dann marschierte er zu einem halben Kilometer entfernten Bauernhof, schlug dort neben dem Stall sein Nachtquartier auf und trank gleich die ganze Flasche Marillenschnaps leer. Das war ihm nicht genug: Auch von den anderen Spirituosen nahm er einige Schlucke.

Am Donnerstagmorgen hatten die Hausbewohner den Einbruch bemerkt und erstatteten Anzeige.

Zeitgleich ging bei der Polizei die Meldung über einen unbekannten schlafenden Obdachlosen ein. Da die Exekutive einen Zusammenhang nicht ausschließen konnte, kontrollierten sie ihn. Mit Erfolg: Er hatte das - teils geleerte - Diebsgut bei sich. Als ihn die Polizei darauf ansprach, merkte sie gleich, dass der Mann nicht mehr ganz nüchtern war. Ein Alkoholtest ergab 1,32 Promille. Er wurde festgenommen und bis zur Ausnüchterung zur weiteren Einvernahme mitgenommen.

Bei seinem Coup richtete er rund 1.200 Euro Schaden an.

