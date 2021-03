Was kann man in der Region unternehmen? Hier unsere zehn Tipps:

Weißer Zoo Kernhof

Mit Samstag, 27. März, öffnet der Weiße Zoo in Kernhof wieder seine Pforten. Neuer Star ist neben den weißen Tigern derzeit der kleine „Cornelio“. Das Ameisenbär-Baby, das mit Schauspielstar Cornelius Obonya einen prominenten Paten gefunden hat, entwickelt sich prächtig und kann im März und April an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bestaunt werden.

Mehr Infos: www.weisserzoo.at

Ameisenbär-Baby „Cornelio“ ist der aktuelle Star im Weißen Zoo Kernhof. NÖN

Bezirksmuseum Lilienfeld

Ein Schwerpunkt widmet sich Skipionier Mathias Zdarsky. Von ihm ist etwa seine Bibliothek zu sehen – unter anderem mit den 17 Auflagen seiner alpinen Lilienfelder Skifahrtechnik. Von Zdarsky konstruierte Sportgeräte und Inventar seiner Wohnung können in der Dauerausstellung in Lilienfeld ebenfalls besichtigt werden. Die Sonderausstellung „Die Faszination des Tourenskilaufes“ ist noch bis zum 30. Mai zu sehen.

Mehr Infos: www.zdarsky-ski-museum.at

Ein Schwerpunkt im Bezirksmuseum Lilienfeld ist Mathias Zdarsky gewidmet NÖN

Volkssternwarte

Den Sternen ein bisschen näher kommt man nach den Osterfeiertagen wieder in Michelbach. Denn am 16. April beginnt die neue Saison auf der Volkssternwarte der Niederösterreichischen Amateurastronomen Antares. Mit dem Großen Bär und dem Frühlingshimmel soll es losgehen mit den Führungen und Vorträgen auf 640 Metern Seehöhe.

NÖ Volkssternwarte, Michelbach Dorf 62, Michelbach

Mehr Infos: www.noe-sternwarte.at

Für große und kleine Besucher: Die Sternwarte. Antares

Parapluiberg

Wie wäre es mit einer Genusswanderung vom Gemeindeamt Nussdorf zum nur 322 Meter hohen Parapluiberg? Von dort aus kann man einen herrlichen Weitblick ins Alpenvorland, ins Tullnerfeld und ins Weinviertel genießen. Entlang des gemütlichen Wanderweges sind vielfältige Landschaftsbilder zu sehen. Gasthäuser und Heurige laden, wenn erlaubt, zur Einkehr ein. Ab-Hof-Verkauf von Wein (Weinbaugebiet Traisental) und Obstsäften (Genussregion Traisentaler Fruchtsäfte) wird angeboten. Bankerl und Tische zur Stärkung sind auf dem Parapluiberg vorhanden. Das Wandern ist auch für Kinder ideal, da der Weg zumeist durch freies Gelände führt. Die Länge der Strecke beträgt lediglich 1,4 Kilometer, in einer halben Stunde ist man am Ziel.

Mehr Infos: www.mostviertel.at/a-parapluiberg-1

Kurze Strecke, überragender Ausblick: Der Parapluiberg ist einen Besuch wert. Pernikl

Andreas-Friedenswarte

Ein absoluter Geheimtipp ist die Andreas-Friedenswarte am Halterberg bei Rassing (Kapelln). Dort wartet ein erfrischendes Voralpen-Panorama, das bei gutem Wetter bis hin zu Schneeberg und Ötscher reicht. Der Aussichtspunkt wurde 2004 errichtet. Ein Besuch der Andreas-Friedenswarte lässt sich gut in eine schöne Wanderung rund um Kapelln einbauen. Die naheliegende Max Schubert-Warte markiert den Mittelpunkt von Niederösterreich.

Mehr Infos: www.mostviertel.at/alle-ausflugsziele/a-andreas-friedenswarte-am-halterberg

Als echter Geheimtipp gilt die Andreas-Friedenswarte bei Rassing (Kapelln) Gölss

Hohenegg/Dunkelstein

Vor etwa 900 Jahren wurde die Burgruine Hohenegg in Hafnerbach erstmals urkundlich erwähnt. Wer sich auf die historischen Spuren des Bauwerks begeben will, tut dies am besten über den Wanderweg, der bis in den mystischen Dunkelsteinerwald führt. Vom Hafnerbacher Kirchenplatz aus führt der Rundwanderweg hinauf zur Ruine und auf Forststraßen und Waldwegen schließlich auch zum Dunkelstein.

Die Streckenlänge beträgt 6,3 km, bei einer Höhendifferenz von 359. Rot-weiß-rot markierter Rundwanderweg 653.

Ein beliebtes Ausflugsziel: Die Ruine Hohenegg. weinfranz

Mariazellerbahn

Die Mariazellerbahn mit ihrer Bergstrecke steht als Ausflugsziel für sich selbst. Dennoch gibt es entlang der Route nette Gelegenheiten, sich die Beine zu vertreten und die Gegend zu erkunden. Am Bahnhof in Klangen erwartet die Besucher Kunst, in Laufweite befindet sich auch der Kräuterschaugarten Weinburg. Einen Besuch wert sind zudem das Bahnhofsmuseum in Hofstetten-Grünau und die „Bahn im Bahnhof“ in Kirchberg.

Mehr Infos: www.mariazellerbahn.at

Mit der Mariazellerbahn kann das Pielachtal erkundet werden. weinfranz

Museums-Sport

Ein bisschen Sport kann man derzeit gut mit einem kulturellen Erlebnis verbinden. „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ zeigt das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich heuer als Sonderausstellung. Mit einem kleinen Spaziergang ist der Besucher auch gleich im St. Pöltner Stadtmuseum. Dort ist bis Juni „Sturm 19 – Geschichte einer Legende“ zu sehen.

Museum NÖ, Kulturbezirk 5, St. Pölten - www.museumnoe.at

Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2 (nahe Rathaus) - www.stadtmuseum-stpoelten.at

Der Sport ist derzeit im Museum NÖ zu Hause. Hinterramskogler

Traisental-Radweg

Der 111 Kilometer lange Radweg führt von Traismauer durch die Weinregion Traisental-Donau über St. Pölten, Lilienfeld und St. Aegyd bis nach Mariazell. Auch für Teilstrecken ist er einen Besuch wert. In St. Pölten lohnt sich dann ein Abstecher an den Viehofner See. Am Naturidyll in der Stadt brüten einige geschützte Vögel, die man etwa von der Aussichtsplattform aus beobachten kann.

Mehr Infos: www.st-poelten.at

Für Radbegeisterte: Der Traisentalweg. Steiner

Die Garten Tulln

Das Erlebnisparadies „Die Garten Tulln“ ist die erste ökologische Landesgartenschau in ganz Europa. Es locken 70 Schaugärten, der 30 Meter hohe Baumwipfelweg, Abenteuerspielplatz sowie regionale Kulinarik. Veranstaltungen runden das Programm ab. Die Garten Tulln ist Ideenlieferant für Hobbygärtner sowie Ausflugsziel für Naturinteressierte und Abenteuerland für Familien.

Die Garten Tulln: Am Wasserpark 1, 3430 Tulln an der Donau

Kontakt: +43 2272 68188

www.diegartentulln.at

Der Baumwipfelweg in der Garten Tulln. Helmut Kail

