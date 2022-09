Rückblick: „Land unter“ im Traisental

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Schneeschmelze, zusammen mit längeren Regenfällen und dem starken Gefälle im Oberlauf führten im Traisental im Lauf der Jahrhunderte immer wieder zu Überschwemmungen. In historischen Quellen sind zumindest 13 größere Hochwasserereignisse zwischen 1540 und 1880 dokumentiert.

Solange der Fluss ausreichend Platz vorfand und Auwälder seine Ufer säumten, waren die Probleme überschaubar. Aber im Zuge von Industrialisierung und eines starken Bevölkerungswachstums im 19. Jahrhundert rückte der Mensch dem Fluss immer näher.

Das Hochwasser 1897 verursachte bereits massive Schäden, an der Türnitzer Traisen wurden sämtliche Brücken weggerissen, in St. Pölten drangen die Fluten bis in die Stadt, am Unterlauf wurde aus der Fluss- eine Seenlandschaft. Regulierungsmaßnahmen, die in den Folgejahren begonnen wurden, hat aber das Hochwasser 1921 weitgehend zunichte gemacht. Es war der Anlass zur Gründung des Traisen-Wasserverbands, der ab nun die Verantwortung für umfangreiche Regulierungs- und Schutzbauten im Mittel- und Unterlauf übernahm.

Die Gefahr schien vorerst gebannt zu sein

Kleinere und mittlere Hochwasser der 50er- bis 70er-Jahre konnten dadurch weitgehend gebannt werden.

Sozusagen pünktlich traf aber 1997 das nächste Jahrhunderthochwasser das Traisental mit voller Wucht. Besonders schlimm erwischte es den Oberlauf, der Bezirk Lilienfeld war tagelang komplett abgeschnitten, im Bereich der Gölsen hatte ein Dammbruch gravierende Folgen, in St. Pölten standen Teile von Ochsenburg und Harland komplett unter Wasser, während das Stadtgebiet durch die Schutzbauten beim Regierungsviertel weitgehend verschont blieb.

2002, als weite Teile Niederösterreichs die verheerendste Flutkatastrophe in diesem Jahrhundert erlebten, kam der Bezirk mit einem blauen Auge davon.

Als der Nadelbach zum reißenden Fluss wurde

Dass die Gefahr nicht immer von der Traisen ausgeht, zeigte sich Anfang Juli 2009. Die massivsten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen ließen den Nadelbach bei St. Pölten völlig unerwartet zum reißenden Fluss anschwellen. Der Alpenbahnhof war komplett überschwemmt, ein breiter Strom bahnte sich den Weg Richtung Innenstadt, Europaplatz und Schießstattring wurden gesperrt, zusätzlich überflutete der Anstieg des Grundwassers zahlreiche Keller in der Stadt.

Schon 2014 kam die nächste Unwetterkatastrophe über den Bezirk, bis zu 1.000 Feuerwehrleute standen im Einsatz, besonders stark traf es das Pielachtal. Solche extremen Wetterereignisse bergen wohl auch in der Zukunft ein großes Gefahrenpotenzial.

