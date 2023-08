Böhmwalder: „Menschen haben eine starke Stimme auf Bundesebene“

Am 14. April wurde der Bundesrat angelobt, fast genau 100 Tage her. Zur Bundesrätin wurde damals auch die Hainfelder Gemeinderätin Sandra Böhmwalder berufen. Wir ziehen mit ihr eine erste Bilanz nach 100 Tagen und schauen in die Zukunft. Kommende Woche folgt Bundesrat Christian Fischer (SP), Bürgermeister in St. Veit.

NÖN: Beginnen wir ganz offen: Was ist Ihre erste Bilanz nach 100 Tagen Bundesrat?

Sandra Böhmwalder: Vorigen Samstag, am 22. Juli, waren es genau 100 Tage. Der Bundesrat ist eine Länderkammer, die Arbeit ist sehr vielseitig und facettenreich. Das Schöne ist, ich bin einerseits stark verankert im Bezirk bei den Menschen, und andererseits sehe ich die parlamentarische Seite. Da sitzt man in Ausschüssen oder redet bei Fachtagungen mit und natürlich bringt man in den Plenarsitzungen die Wünsche und Anliegen der Bewohner des Bezirkes ein. Das ist, was den Bundesrat besonders macht, er schafft die Verbindung.

In welchen Ausschüssen sind Sie vertreten?

Böhmwalder: Ich bin Mitglied in sehr vielen Ausschüssen, besonders interessant ist etwa der EU-Ausschuss, denn der Bundesrat ist auch eine Europakammer. Die Gesetzesvorschläge der EU Kommission kommen zu uns und wir bearbeiten die dann noch, fragen bei den Ländern nach. Dann bin ich zum Beispiel im Kinderrechte-Ausschuss, im Familien- und Jugend-Ausschuss, Verkehr, Gesundheit, also Themen die mir auch in meiner täglichen Arbeit im Bezirk begegnen. Eine vollständige Liste gibt es auf der Bundesrat-Homepage.

Ihre Themen beim Wahlkampf waren ja Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Pflege, Gesundheit...Inwiefern können Sie diese Themen jetzt einbringen bei Ihrer Arbeit im Bundesrat?

Böhmwalder: Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht ganz oben auf meiner Agenda, und da kann ich mich sehr gut einbringen, da wir auch in den Gremien im Land sitzen. Ich bin sehr froh über die Kinderbetreuungs-Offensive, da war ich im Vorfeld Mitgestalterin. Die Region Traisen-Gölsental hat im ersten Quartal die Bewilligungen für das Kinderbetreuungszentrum in Hainfeld und in Lilienfeld bekommen. Da werden zwei Zentren gebaut. In Hainfeld wird es einen Neubau geben für einen vier- statt einem zweigruppigen Kindergarten. Der wird auch im Zuge der Kinderbetreuungsoffensive gefördert. Und in Lilienfeld wird es eine Verbindung geben zum Stiftsgebäude und dort wird die Kleinstkindergruppe untergebrachtwerden. Ich bleibe dran, und schaue, dass diese Projekte zügig voranschreiten.

Der zweite Schwerpunkt ist die Stärkung unseres Landesklinikums und Gesundheit sowie Pflege sind ganz wichtige Themen, gerade bei uns im ländlichen Raum. Ich habe auch meine erste Rede im Bundesrat zum Thema Pflege gehalten. Da haben wir im Bundesrat zum Beispiel den Angehörigen-Bonus beschlossen. Ein ganz wesentlicher Beschluss, gerade für uns im ländlichen Raum, war auch, dass nicht nur Personen, die im gleichen Haushalt leben, diesen Bonus bekommen. Denn wenn die Kinder am Nachbargrundstück wohnen, hätten sie ihn bisher nicht erhalten. Das hat mich sehr gefreut, da mitzustimmen und zu diesem Thema meine erste Rede zu halten.

Was genau meinen Sie mit Stärkung des Landesklinikums?

Böhmwalder: Es sind immer wieder Umbauarbeiten notwendig, damit es attraktiv bleibt und die Mitarbeitenden sich dort entfalten und wohlfühlen können.

Das ist aber nichts, was der Bundesrat beschließen kann?

Böhmwalder: Nein, aber man kann sich in den Gremien im Land einbringen und hat kurze Wege. Man kennt sich und unterstützt einander.

Dann möchte ich noch einmal auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zurück. Wie haben Sie das selbst erlebt?

Böhmwalder: Ich bin vierfache Mama und hab mich immer weitergebildet, auch neben meinen Kindern. Ich hab zu Beginn Teilzeit gearbeitet, damit ich eben Familie und Beruf in einen Einklang bringe. Dadurch kann ich mich jetzt sehr gut in die Anforderngen junger Familien hineinversetzen. Mit der Kinderbetreuungsoffensive schaffen wir Wahlfreiheit. Es hat sich etwas verändert, heute stehen die Omas selbst noch im Berufsleben. Ich habe eine Tochter mit 26 Jahren und könnte selber schon Oma sein.

Sie betonen da jetzt die Wahlfreiheit. Andere Politiker haben schon durchklingen lassen, dass es begrüßenswert wäre, wenn das Kind zu Hause betreut wird. Wie sehen Sie das?

Böhmwalder: Das muss in der Familie entschieden werden, denn sie weiß am besten, wie sie sich arrangieren kann. Das Wichtige ist, dass die Kinder gut versorgt sind. Aber jeder Familienverband hat eine andere Ausgangssituation. Wir bieten Hilfen an.

Noch zum EU-Ausschuss: Wie kann die EU in der Region ein Stück greifbarer werden?

Böhmwalder: Ich bringe die Europäische Union in meinen Gesprächen immer wieder ein. Es gibt viele Gesetze, die dann von uns im Bundesrat bearbeitet werden. Für viele ist die EU zu weit weg, aber in Wahrheit haben wir tagtäglich mit ihr zu tun.

Sie sind ja auch Gemeinderätin in Hainfeld. Wie nehmen die Menschen in der Region ihre Arbeit im Bundesrat wahr?

Böhmwalder: Ich habe das Versprechen gegeben, bürgernahe zu sein. Ich mache in jeder Gemeinde Sprechstunden, bisher hatte ich schon drei, im August ist mit Hohenberg die nächste Gemeinde dran.

Ich möchte, dass die Menschen kurze Wege zu mir haben. Ich bin auch viel bei Veranstaltungen und bei Festen unterwegs, wo ich oft gefragt werde, welche Aufgaben ich im Bundesrat habe. Und die Menschen verstehen durch diese persönlichen Gespräche, dass sie durch mih eine starke Stimme auf Bundesebene haben.

Was waren da so die Themen in den Sprechstunden?

Böhmwalder: Ganz unterschiedlich. Mir ist ganz wichtig, dass die Menschen mit ihren Ideen und Wünschen zu mir kommen können. Ich fühle mich dafür verantwortlich, diese weiter zu transportieren auf die nächste Ebene.

Wie binden Sie die jungen Menschen ein?

Böhmwalder: Ich bin auf vielen Schulveranstaltungen unterwegs und bin auch Elternvereins-Obfrau in der HLW Türnitz. Und das ist mir auch wichtig, dadurch habe ich immer viel Kontakt zu den jungen Menschen.

Ein besonderes Herzensanliegen ist mir die Förderung und Unterstützung von Lehrlingen, das habe ich im Wahlkampf betont. Da habe ich aktuell ganz Neuesfür unseren Bezirk erreicht: eigeneVorbereitungskurse für Lehre mit Matura. Ab 2. Oktober kann der erste Kurs starten. Rund zehn Jugendliche müssten sich anmelden, damit er stattfinden kann. Wir haben aktuell 240 Lehrlinge im Bezirk und über 90 Lehrbetriebe. Ich bin über den Sommer dort unterwegs und berichte in den Betrieben von diesem Angebot.

Es ist immer wichtig, sich gegenseitig zuzuhören. Aber es ist auch wichtig, konsequent seinen Weg zu gehen.“ Sandra Böhmwalder

Wie funktioniert die parteiübergreifende Zusammenarbeit im Bundesrat?

Böhmwalder: In den Ausschuss-Sitzungen bemüht man sich sehr, einen Konsens zu finden. Wir haben auch eigene Räumlichkeiten im Palais Epstein, wo man beisammen sitzen und alles besprechen kann. . Für mich ist es wichtig, einander zuzuhören, Argumente zu akzeptieren und trotzdem konsequent seinen eigenen Weg zu gehen.

Inwiefern wirken sich landes- und bundespolitische Debatten auf sie aus?

Böhmwalder: Wir machen uns viele Gedanken um die Wirkung nach Außeen. Die ist notwendig, um die Menschen für Politik zu begeistern oder zumindest zu interessieren. Leider geht in diesen Debatten oft das Wesentliche unter. Und das bedauere ich, denn wir bringen Beschlüsse durch, die für die Menschen in Österreich wirklich Erleichterungen bringen.

Sie sind jetzt auf jeden Fall bis zur nächsten Landtagswahl im Bundesrat. Sehen Sie sich danach eher als Landtagsabgeordnete oder wollen sie wieder in den Bundesrat?

Böhmwalder: Das ist definitiv noch zu früh, um das zu sagen. Ich mache meine Arbeit jetzt mit sehr viel Freude und Engagement und ich will jetzt die Zeit nutzen, um möglichst viel für den Bezirk zu gestalten. Mit dem Wissen, dass nicht immer alles möglich sein wird. Ich arbeite mit viel Freude mit den Menschen im Bezirk. Sie sind oft sehr kritisch, aber auch dankbar. Ich bin ihre Ansprechpartnerin – am Telefon erreichbar.

Sie sind ja zum ersten Mal im Bundesrat. Gibt es irgendetwas, dass Sie überrascht hat, oder dass Sie sich anders vorgestellt haben in der Arbeit?

Böhmwalder: Man kann sich das vorher gar nicht vorstellen, wenn man nicht aktiv mitarbeitet. Man kommt mit sehr vielen Themen in Berührung und muss sie dann auf Landes- und Bezirksebene herunterbrechen. Das Besondere für mich ist im Bundesrat die Nähe zu den unterschiedlichsten Expertinnen und Experten. Es gibt viele Enqueten, Fachtagungen, die letzte Fachtagung galt dem Thema Gesundheit.

Was sind Projekte, die Ihnen jetzt noch am Herzen liegen?

Böhmwalder: Wie gesagt, die Stärkung des Landesklinikums ist ein wesentliches Thema. Weiters: mehr Regionalität mit kurzen Anfahrtswegen Wie bei dem Vorbereitungskurs für die Lehrlinge, den ich initiiert habe. Wir wohnen in einem weitläufigen Bezirk, da ist das ein Thema. Mein Ziel ist es auch, unseren Bezirk Lilienfeld zu einer Vorzeige-Bildungsregion zu entwickeln. Das Lehrlingsprojekt ist ein erster Schritt.

Und natürlich Pflege, da muss man regional denken, weil jede Region andere Voraussetzungen hat. In Hainfeld habe ich beispielsweise ein Betreuungs- und Beschäftigungsprojekt für zu pflegende Angehörige ins Leben gerufen.

Sie haben ja viele Ämter und Funktionen, wie schaffen sie es dann noch, als Privatperson zu existieren?

Böhmwalder: Das gelingt mir sehr gut dank meiner Familie. Meine Familie ist meine Oase. Mein Mann und meine Kinder zeigen großes Verständnis für meine Arbeit. Ich bin mit viel Engagement in der Politik, aber es ist ganz wichtig, auch Zeit für sich selbst zu haben, abzuspannen, eine Wanderung zu machen oder im Garten zu arbeiten, um den Kopf frei zu bekommen und wieder geerdet zu sein.