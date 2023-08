Fischer: „Es ist ein Privileg, den Bezirk zu vertreten“

Am 14. April wurde der Bundesrat angelobt, mit zwei Mitgliedern aus dem Bezirk Lilienfeld. Bürgermeister Christian Fischer aus St. Veit reflektiert in seiner Bilanz über seine Wahlthemen und die Aufgabe eines Politikers.

Was ist ihre Bilanz zu 100 Tagen Bundesrat?

Christian Fischer: Es ist eine wirklich sehr interessante und ehrenvolle Aufgabe unseren Bezirk im hohen Haus vertreten zu dürfen. Die ersten 100 Tage habe ich gebraucht um so richtig anzukommen. Ich bin seit 15 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und konnte mir diesbezüglich Erfahrung aneignen.

Auf Grund des besten SPÖ Bezirkswahlergebnisses und meinen über 2.500 Vorzugsstimmen hat mich die SPÖ Niederösterreich mit Landespartei-Vorsetzenden Hergovich an der Spitze in den Bundesrat entsendet. Herzlich Dank an meine Wählerinnen und Wähler, an mein Team sowie an meine Familie für die Unterstützung. Bedanken möchte ich mich auch bei Heinz Preus.

Ich habe bisher fünf Reden in Plenum gehalten sowie zwei Entschließungsanträge zu den Themen Teuerung und Pflege eingebracht.

Die positiven Aspekte sind natürlich auch das erweiterte Netzwerk, das ich als Bundesrat jetzt nutzen kann – so habe ich schon viele Betroffenen bei der Erlangung von Therapie oder Rehaufenthalte helfen können.

Ich kann aber nicht gleich in der ersten, oder zweiten oder dritten Bundesrat-Sitzung – in der Opposition noch dazu – die Welt zerreißen. Das muss einem schon klar sein.

Im Herbst werde ich zwei bezirksbezogene Petitionen einreichen.

Die Reden waren ja zu diversen Themen, wie eignet man sich da so schnell die Expertise an?

Fischer: Wir bekommen die Regierungsvorlagen vom Nationalrat zur weiteren Behandlung weitergeleitet. In meiner Funktion als Sprecher für Wohnen und Bauten beziehungsweise ab Herbst wahrscheinlich Gesundheitssprecher – debattiere ich diese Themen im Plenum.

Mein Ansatz dazu ist, wenn möglich den Vergleich mit unserem Bezirk herzustellen – wo kann ich Parallelen dazu ziehen.

Die letzte Rede habe ich über das vorangegangene Hochwasser in den Kärntnern Gemeinden Treffen und Arriach gehalten. Beide Gemeinden haben über den Katastrophenfonds zusätzliche Unterstützung bekommen. Natürlich habe ich mit den beiden Kärntner Bürgermeisterkollegen Erfahrungen austauschen können. Bei den Themen Pflege und Teuerung brauch ich keine Expertise – mir genügen da Gespräche mit Betroffenen völlig. Wir gewählten Mandatare müssen mit den betroffenen Leuten reden.

Können Sie generell etwas zur Ausschussarbeit erzählen?

Fischer: Ich bin in über zehn Ausschüssen, das ist wirklich sehr interessant. In den Sitzungen ist die Hohe Beamtenschaft, die die Gesetzesvorlage inhaltlich erarbeitet haben, und du kannst ihnen dann Löcher in den Bauch fragen. Wie in der Kommune ist die Ausschussarbeit eine wesentliche.

Wie wird die Aufgabe des Bundesrats von außen wahrgenommen?

Fischer: Meiner Meinung nach wird der Bundesrat sehr unter seinen Wert geschlagen. Er besitzt Vetorecht und ist die Länderkammer. Wir haben die Aufgabe, nach bestem Wissen und Gewissen unser Bundesland zu vertreten. Der Bundesrat besitzt eine Kontrollfunktion die in der Verfassung verankert ist.

Ich durfte bereits eine Demokratiewerkstatt mit interessierten Schülerinnen im Parlament leiten und täte mich freuen, wenn auch zahlreiche Schulen aus unserem Bezirk dieses Angebot annehmen würden. Bei der Bewusstseinsbildung müssen wir bei unseren Jüngsten ansetzen und diese forcieren.

Die mediale Berichterstattung rund um den Bundesrat gehört unbedingt entsprechend verbessert – dies trägt ebenso zur Bewusstseinsbildung bei.

Zehn Ausschüsse, fünf Reden, zwei Petitionen. Wie geht sich das alles mit dem Amt des Bürgermeisters gemeinsam aus?

Zwecks Ausübung meines Bundesratsmandates habe ich mich als Beamter ohne Bezüge karenzieren lassen. Das ist eine gewisse Erleichterung – ich bin aber trotzdem regelmäßig ab 7.15 im Amt. Vielleicht kann es in den Sommerferien vorkommen, dass ich an ein paar Tagen später ins Büro komme.

Ich habe für mich den besten Vizebürgermeister an meiner Seite und ein sehr gutes Gemeindeteam. Da ich den Beruf des Bürokaufmanns erlernen durfte, ist für mich das Tagesgeschäft auf der Gemeinde schon zur Routine geworden. Mittlerweile darf ich auf eine 32-jährige Berufserfahrung im Gemeindedienst zurückblicken.

Ich bin mit Herz und Seele Bürgermeister unserer schönen Gemeinde -und werde alles daransetzen, dass ich auch das in mich gesetzte Vertrauen als Bundesrat meinen Unterstützer in Form von gewissenhafter und fleißiger Arbeit zurückgeben werde.

Ihre Wahlkampfthemen waren vor allem gesundheitliche Versorgung sowie der öffentliche Nahverkehr, wie konnten Sie die im Bundesrat bisher angehen?

Fischer: Dazu werde ich in der zweiten Jahreshälfte auch Petitionen einbringen.

Zum öffentlichen Nahverkehr: Eine Elektrifizierung ist geplant und dadurch sollte endlich wieder der von mir geforderte 30 Minuten Takt nach Hainfeld zu Stande kommen.

Die diesbezügliche Ausweichstrecke bietet sich in St. Veit an - da muss ich das Rad nicht neu erfinden, und irgendwo zwischen Rohrbach und Hainfeld eine teure Ausweiche bauen. Diese Ausweichstelle besteht bereits am St. Veiter Bahnhofsareal – aber leider wurden vor etlichen Jahren dort die Schienen, die wir jetzt dringend brauchen würden, weggerissen - das wäre der minimalste Kostenaufwand für unsere Steuerzahler.

Besonders wichtig ist es mir, dass man aus dem oberen Traisental in einer vernünftigen Zeit nach St. Pölten kommt – hier gilt es die bestehenden Ressourcen zu nutzen und vor allem zu verbessern.

Gerade bei diesen Themen werden die Zuständigkeiten oft hin- und hergeschoben zwischen Bund, Land, Gemeinde. Wie kommt man dann trotzdem zu einer Lösung?

Fischer: Das Thema Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs gibt es ja nicht erst, seit ich Bundesrat bin. Es wird zwischen den Entscheidungsträgern hin- und hergeschoben und was dich wirklich mürb macht, sind die leeren Versprechungen – das trägt zur Politikverdrossenheit bei. Nochmals: Es gehört eine Lösung her.

Das zweite große Thema in Ihrem Wahlkampf war die Gesundheitsversorgung, und vor allem die Kinderarzt-Stelle. Wie ist da der Stand?

Fischer: Zu diesem Thema möchte ich weiter ausholen. Unser Gesundheitspersonal leistet hervorragende Arbeit – nur soll es entsprechend wertgeschätzt und gewürdigt werden. Der Betreuungsschlüssel gehört endlich angepasst. Das Pflegepersonal muss in die Schwerarbeiterregelung berücksichtigt werden und somit früher in Pension gehen dürfen. Ein besseres Entlohnungssystem gehört eingeführt.

50 Prozent der österreichischen Bevölkerung sehen den Pflegeberuf als nicht attraktiv an. Da gehört der Hebel angesetzt. Betreffend der Kinderarztstelle habe ich bereits Gespräche mit dem Gesundheitsminister, hochrangigen Vertretern der Ärztekammer und ÖGK geführt.

Der Gesundheitsminister hat in der letzten Bundesratssitzung die Gesundheitsreform präsentiert. Gute Ansätze – es fehlen aber konkrete Lösungen für das Bekämpfen des Landarztproblems oder des fehlenden Kinderarztes im Bezirk.

Eine Forderung in meinem letzten Entschließungsantrages war beispielsweise, dass die medizinischen Studienabgänger sich auf einen gewissen Zeitrahmen binden müssen und natürlich in nicht urbanen Bereichen auch arbeiten.

Das Ziel bleibt einen Kinderarzt im Bezirk Lilienfeld zu haben, ich werde alles dafür einsetzen.

Positiv ist das Bundesminister Rauch die Community Nurses wieder fördern will – das war auch in unserem Wahlkampf ein Versprechen.

Ein weiteres großes Thema im Bezirk ist die Abwanderung...

Fischer: Wir müssen realistisch sein – unser Bezirk ist ein Abwanderungsbezirk und das nicht erst seit ich Bundesrat bin. Dann kommt der Stopp der Wohnbauförderung für den gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich noch hinzu – welcher fatale Auswirkungen für unsere Region hat. Der gemeinnützige Wohnbau garantiert leistbares Wohnen und natürlich auch Zuzug und verhindert Abwanderung. Die Streichung der Förderung gehört ehestens zurückgenommen, dass trifft uns im ländlichen Raum extrem.

Aber gerade das Hausbauen wird gerade heftig in Bezug auf Klimaschutzfragen debattiert…

Fischer: Im Regierungsprogramm ist die Entsiegelung von Flächen vorgesehen, und ich finde es vernünftig, dass wir mit unseren Ressourcen und Grünland sorgsam umgehen. Es braucht ein Konzept, dass wir freie Flächen aufschließen, aber nicht irgendwo im Grünland.

50, 60 Parzellen auf der grünen Wiese aufzuschließen finde ich kontraproduktiv, zuerst gilt es, Baulücken zu schließen. Wenn Gemeinden etwas auf parzellieren, dann muss gewährleistet werden, dass damit Abwanderung verhindert wird und kein Zuzug von Zweitwohnsitzern gefördert wird.

Was sind denn jetzt noch in dieser Periode die Projekte, die Sie auf jeden Fall angehen möchten im Bundesrat?

Fischer: Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und Gesundheitsversorgung sowie Abwanderung zu verhindern. Außerdem Betriebsansiedelungen in Zusammenarbeit mit allen Bürgermeistern fördern und eine flächendeckende Kinderbetreuung, wie es in meiner Heimatgemeinde St. Veit bereits gelungen ist, umzusetzen.

Was ist nach den fünf Jahren? Landtag, Bundesrat?

Fischer: Das Ziel muss sein, dass wir auch in der nächsten Periode wieder im Landtag oder Bundesrat vertreten sind.

Wie ist denn die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung zur Politik gerade, Sie bekommen da sicher viel mit als Bürgermeister.

Fischer: Die hohe Politik hat ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, geschuldet den vielen Skandalen insbesondere in der ÖVP-FPÖ geführten Regierung und meiner Meinung nach das schlechte Handeln bei Covid. Wir haben schon einmal bessere Zeiten erlebt. In der Kommunalpolitik bist du greifbarer, wirst angesprochen darauf- du bekommst es 1:1 ab. Es ist die Aufgabe von jeder Partei, dieses Glaubwürdigkeitsproblem in den Griff zu bekommen. Politik ist wichtig, Demokratie ist wichtig, unsere Kinder sollen in einem gut organsierten Umfeld aufwachsen und wir müssen zusammen schauen, dass wir das wieder ins Reine bekommen.

Hat es Vorteile, als Bürgermeister Bundesrat zu sein, beziehungsweise umgekehrt?

Fischer: Als Bürgermeister kannst du viel lernen vom Bundesrat. Du hast andere Sichtweisen, und der Bundesrat kann viel lernen vom Bürgermeister. Diese Synergien sind wertvoll, du musst von beiden Funktionen das Beste herausholen. Wir sind nicht per Gaude Bürgermeister oder/und Bundesrat. Wir haben die Verantwortung die Anliegen und Sorgen unserer Bevölkerung ernst zu nehmen und lösungsorientiert zu arbeiten. Es ist ein Privileg für mich als Bundesrat und Bürgermeister für unseren Heimatbezirk tätig sein zu dürfen.