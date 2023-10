„Möchte Nachkommen ebenfalls einen erfolgreichen Betrieb übergeben“

Das Sägewerk Lamplmoos gibt es seit dem Jahr 1902. Vorher war es nur eine Land- und Forstwirtschaft. Bis 1922 wurde die Gattersäge noch mit einem Wasserrad betrieben, danach baute der Großvater von Andreas Lampl, dem aktuellen Betreiber, ein Wasserkraftwerk, welches die Sägewerksmaschinen mit Strom versorgt. Die NÖN plauderte mit Lampl über die Geschichte des Unternehmens.

NÖN: Seit wie vielen Generationen gibt es das Sägewerk?

Andreas Lampl: Das Sägewerk gibt es seit vier Generationen, die Familie Lampl ist bereits seit 1776 am heutigen Standort in Moosbach ansässig.

Welche Bedeutung hat das Sägewerk in der Region?

Lampl: Wir sind ein regionaler Lieferant für Industrie- und Gewerbebetriebe. Unser Rohholz (Blochholz) beziehen wir nur aus Niederösterreich, der Nordsteiermark und aus dem eigenen Wald. Das heißt: das Holz für unsere Region stammt auch aus unserer Region.

Mit welchen Herausforderungen musste das Sägewerk leben, um so einen langen Betrieb gewährleisten zu können?

Lampl: In der Wirtschaft gibt es immer ein Auf und Ab, da muss man flexibel sein und sich an die Marktlage anpassen. Ein Vorteil ist es auch, Kunden in verschiedenen Branchen zu haben, damit man nicht von einer Sparte abhängig ist.

Wie hat sich die Technik entwickelt und wie viele Mitarbeiter gibt es zurzeit? "Waren früher mehr Arbeiter notwendig als heute?

Lampl: Früher wurden speziell für Transport und Lagerarbeiten viele Hände benötigt, die durch Förderanlagen und Stapler ersetzt wurden. Mittlerweile wird auch versucht innerbetriebliche Transportwege zu verringern und Arbeitsprozesse zu optimieren. Zurzeit sind fünf Mitarbeiter angestellt.

Welche Produkte aus Holz werden im Werk hergestellt. Wer ist Hauptabnehmer?

Lampl: Hauptprodukt sind Paletten und Kisten sowie alle Arten von Verpackungshilfen aus Holz. Unsere Kunden sind regionale Industrie- und Gewerbebetriebe. Zusätzlich haben wir die ISPM-15 Zertifizierung, somit können unsere Paletten auch international verschickt werden.

Wie ist das mit den Holzpreisen zur Zeit? Man kategorisiert ja auch nach Qualität. Wird Schadholz auch verarbeitet?

Lampl: Durch Einbruch der Bautätigkeiten werden derzeit weniger Produkte produziert bzw. verpackt und daher auch weniger Verpackungsware benötigt. Im Verpackungssektor wird Schadholz verarbeitet, was zu einer Marktentlastung führt. Aufgrund des geringen Absatzes sind die Rundholzpreise für Schadholz gesunken.

Sie haben erst vor einigen Jahren den Betrieb von ihrem Vater Franz Lampl übernommen. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Wie kam es dazu und wie sehen sie ihren Betrieb in 20 Jahren?

Lampl: Nach meiner Lehre als Mechaniker habe ich im Familienbetrieb meines Vaters gearbeitet und dadurch viel von der Holzindustrie lernen können. Ich denke, mein Vater hat mich sehr gut auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. In den nächsten Jahren stehen einige Investitionen an, die dringend notwendig sind, um den Betrieb auch weiterhin für künftige Herausforderungen fit zu machen. Trotz mancher Nachteile als Selbstständiger - Adieu 40-Stunden-Woche - freue ich mich sehr auf die Zukunft und hoffe, dass ich meinen Nachkommen einmal ebenfalls einen erfolgreichen Betrieb übergeben kann.