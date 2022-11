Bis zu 28.600 Tonnen Buntmetall im Jahr: Neue Anlage in Hainfeld

Buntmetall ist weltweit begehrt. Bei der Abfallverwertung fällt es immer wieder an. Doch, um das Material gewinnbringend weiterverkaufen zu können, muss es aufgearbeitet werden. Dafür braucht es spezielle hoch technisierte Anlagen.

In Österreich gab es bislang keine, aber mit Dezember dieses Jahres wird sich das ändern: die erste Anlage Österreichs im Betriebsgebiet Bernau in Hainfeld.

„Bauen einen neuen Wirtschaftszweig in Österreich auf“

„Wir mussten bislang die Materialien, die bei unserer Abfallverwertung anfallen, ins Ausland transportieren, Italien beispielsweise“, schildert Johann Zöchling. Ein großer Bereich der Firmengruppe umfasst nämlich nicht nur den Transport- und Rückbau, sondern zunehmend die Abfallwirtschaft. So hat die Zöchling Abfallverwertung GmbH Deponiestandorte in Sollenau, Mistelbach, Kettlasbrunn und Markgrafneusiedl.

„Wir sparen uns dann weite Transportwege und bauen einen neuen Wirtschaftszweig in Österreich auf“, erklärt er seine 13-Millionen-Euro-Investition. Der Absatzmarkt sei im In- wie Ausland vorhanden. Diesen gilt es, so Zöchling, „in den kommenden Monaten aufzubauen“.

Käufer der Stoffe sollen Hütten in Österreich, Zentraleuropa und der ganzen Welt sein. Der Probebetrieb läuft bereits seit Juni. „In Vollbetrieb geht die Anlage mit Dezember, da aktuell noch Montage-Arbeiten laufen“, erklärt er. Die Anlage umfasst 12.000 Quadratmeter Fläche.

Absauganlagen verhindern Staubaufkommen

Das Verarbeitungsvolumen soll sich in den kommenden Jahren sukzessive steigern. 2023 sollen 10 bis 15.000 Tonnen pro Jahr, 2024 schon 20 bis 25.000 Tonnen pro Jahr und bis 2025 knapp 29.000 Tonnen pro Jahr verarbeitet werden. Behördlich genehmigt sind 28.600 Tonnen pro Jahr. Vorrangige Stoffe, die aufbereitet und verkauft werden, sind Aluminium und Kupfer aus Müllverbrennungsanlagen. Sogar Gold und Silber werden zu einem kleinen Prozentsatz herausgefiltert.

Sortiert wird auf Röntgenbasis, die Prüfung erfolgt in einem Labor. „Es gab unter Anrainern Bedenken wegen der Anlage, da sie Staub und Lärm befürchteten“, schildert Bürgermeister Albert Pitterle. „Wir verwenden hoch technisierte Absauganlagen“, meint Zöchling zu diesen Sorgen.

Auch der Lärm der Maschinen halte sich in Grenzen. Dadurch, dass Transportwege gespart werden, würde die CO₂-Reduktion einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Außerdem setzt Zöchling auf Photovoltaikanlagen. „Bis Mitte nächstes Jahr wird der Standort weitgehend energieautark sein“, informiert er.

Gerade in Zeiten der Energie- und Ukrainekrise sei es wichtig, „sich unabhängig zu machen“. Die regionale Wirtschaft wird gestärkt: „Wir schaffen zwölf Arbeitsplätze im Gölsental.“ Baubeginn war im Oktober des Vorjahres. „Es war eine Herausforderung, im Winter die Halle zu errichten“, stellt Zöchling fest.

