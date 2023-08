Harvester brannte in Mariazell

Einsatz für die Feuerwehren Mariazell, Gusswerk und Mitterbach am Dienstag: Ein Harvester war bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Wald in Brand geraten.

Am Vormittag bemerkte der 21-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gefährts während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum strömte. Sofort rief er die Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand. Augenzeuge Markus Tauder, der in der Nähe des Einsatzorts wohnt, war beeindruckt über das schnelle Ausrücken der Feuerwehren. „In nur 14 Minuten waren bereits 34 Einsatzkräfte vor Ort“, schildert er.

300 Meter lange Löschleitungen waren zur Brandbekämpfung von Nöten. Foto: FF Mariazell

Der brennende Harvester befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Glücklicherweise hatte der intensive Niederschlag der vergangenen Tage dazu beigetragen, dass sich das Feuer nicht auf den angrenzenden Wald ausbreiten konnte. Die Feuerwehrkräfte arbeiteten mit Hochdruck, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden zwei 300 Meter lange Löschleitungen verlegt. Das war durchaus herausfordernd für die Floriani, denn das Gelände ist dort steil und unwegsam. Mittels Pendelverkehr der FF-Fahrzeuge wurden die Löschleitungen gespeist. Insgesamt wurden laut Feuerwehr Mariazell rund 15.000 Liter Löschwasser benötigt, um den Brand effektiv zu bekämpfen.

„Dank der schnellen Reaktion und Zusammenarbeit der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Unterstützung der Feuerwehren Gußwerk und Mitterbach ist hier besonders hervorzuheben“, lobt die Mannschaft der FF Mariazell ihre Kameraden. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen, ein Brandermittler der Polizei soll nun die genaue Ursache klären.