17-Jähriger als Seriendieb entlarvt

Erfolg für die Polizei Lilienfeld: Seit 23. Oktober führte sie Erhebungen gegen einen vorerst unbekannten Täter durch. Dieser hatte in Traisen ein Auto aufgebrochen und daraus eine Geldbörse gestohlen.

Die Beamten forschten schließlich einen erst 17-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser sichtlich noch weit mehr am Kerbholz hat. So soll er am 26. November 8.500 Euro aus einem Personalraum in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) entwendet haben.

Nicht genug: Am selben Tag soll er aus einer Wohngemeinschaft in Gänserndorf Fahrzeugschlüssel geklaut und mit dem Auto drauf los gefahren sein. Am 4. Jänner stellte die Polizei den Wagen im 21. Bezirk in Wien sicher und übergab ihn wieder dem Besitzer.

Außerdem soll der Jugendliche am 9. Jänner an seinem Ausbildungsplatz in St. Pölten einen Laptop gestohlen haben.

Am 12. Jänner war dann Schluss: Die Lilienfelder Polizisten nahmen den Jugendlichen mit Unterstützung der „schnellen Interventionsgruppe“ der Exekutive in Amstetten fest. Bei den Einvernahmen zeigte sich der 17-Jährige weitgehend geständig.

Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.