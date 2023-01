18,1 Grad zu Neujahr

In Österreich haben die Meteorologen von UBIMET den wärmsten Neujahrstag der 256-jährigen Messgeschichte registriert. Die Messstation am Lilienfelder Tarschberg zeigte am 1. Jänner 2023 unglaubliche 18,1 Grad Celsius an, zu Silvester immerhin 16,2 Grad.

„Mit 18,1 Grad war der heutige Neujahrstag der mit Abstand wärmste im Bezirk, richtig kalt war es am Tarschberg zum Jahreswechsel 1996/1997“, vergleicht Steffen Dietz, Meteorologe bei der UBIMET die Messwerte. Ansonsten waren die letzten Jahre nicht sehr frostig: So hatte es zu Jahreswechsel 2021/22 13,2 Grad, im Jahr zuvor war es mit 4,2 Grad kühler, aber nicht sehr winterlich.

Die letzten Minusgrade zu Silvester hatte es 2015/16 mit Minus 1,4 Grad. Lilienfeld zählt mit 18,1 Grad am Neujahrstag zu den wärmsten Orten in ganz Österreich. Spitzenreiter war heuer Puchberg/Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) mit 19,7 Grad, gefolgt von Gutenstein/Mariahilfberg (Wiener Neustadt-Land) mit 19,5 Grad, Weitra (Bezirk Gmünd) mit 18,7 Grad und Feldkirch (Kärnten) mit 18,2 Grad. Die Wetterstation am Tarschberg auf 696 Metern Seehöhe existiert übrigens seit 1993.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.