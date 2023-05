SPÖ-Bundesrat setzt auf Zusammenarbeit mit der ÖVP für Lilienfeld

Politik ist der Wettbewerb der besten Ideen. Damit diese auch Realität werden, braucht es eine gute Basis der Zusammenarbeit für den Bezirk“, betont SPÖ-Lilienfeld-Bezirksvorsitzender Bundesrat Bürgermeister Christian Fischer. Nach der Ende Jänner geschlagenen Landtagswahl ist der Bezirk Lilienfeld mit zwei Mandataren im Bundesrat vertreten, Fischer wünscht sich daher konstruktive Gespräche zum Wohle der Region: „Wir stehen für eine überparteiliche Zusammenarbeit in unserem Bezirk. Eine vernünftige Partnerschaft aller Parteien stärkt unsere Region und kann so manches bewegen!“

Als Paradebeispiel führt der St. Veiter Bürgermeister die Aktion „Lilienfelder Gemeinden und Unternehmer helfen der Ukraine“ an. Eine Vielzahl von Gemeinden, Firmen und vor allem Privatpersonen konnten hier, über die politische Couleur hinweg, gemeinsam Unglaubliches bewirken. „Gerade in Zeiten enormer Herausforderungen gilt es an einem Strang zu ziehen“, so Fischer. Ein fehlender Kinderarzt/Ärztin, der mangelhafte öffentliche Nahverkehr, sind nur einige Beispiele, für die es einen gemeinsamen Einsatz braucht. „Daher habe ich auch eine Einladung zum Austausch an meine Bundesratskollegin der Bezirks-ÖVP übermittelt. Ich möchte nur das Beste für unseren Bezirk und hoffe auf konstruktive Gespräche mit Kollegin Böhmwalder. Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam mehr für alle Menschen im Bezirk erreichen können“, zeigt sich Fischer überzeugt.

Die Einladung und dass Bundesrat Fischer „das Gespräch mit der ÖVP Bezirk Lilienfeld suche“, bestätigt ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder. Um welche Themen es dabei gehen soll, könne sie noch nicht sagen, „da sie im Gegenzug zu den Medien nicht darüber informiert wurde“. Daher würde es erst nach dem Treffen, wenn es zustande gekommen sei, mehr Information von ihrer Seite geben, nur so viel, „eine ehrliche Politik für die Lilienfelder und Lilienfelderinnen stünde für sie stets an oberster Stelle,“

Foto: ÖVP, ÖVP

ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder

