Betrug am Bau im Bezirk Lilienfeld: Burgenländer verurteilt

Obwohl er sich in einer finanziell dürftigen Situation befand und in Konkurs gehen musste, nahm ein 40-jähriger Burgenländer trotzdem einen Auftrag aus der Umgebung von Eschenau an. Dieser konnte nicht fertig gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten warf dem Mann schweren Betrug und betrügerische Krida vor.

Nachdem er über 20.000 Euro an Anzahlungen erhalten hatte, soll der Angeklagte trotzdem die Arbeiten monatelang nicht weitergeführt haben. Seine Kunde hatte ihn als vertrauenswürdig gehalten, weil er bereits einen anderen Auftrag für ihn erledigt hatte. Von der finanziellen Lage des Angeklagten wusste das Opfer anfangs nichts. Als er letztendlich über Umwege davon erfuhr, versuchte er sogar, dem Angeklagten mit einer weiteren Anzahlung aus der Patsche zu helfen.

Der Angeklagte soll jedoch die Verrichtung der Arbeiten immer weiter hinausgezögert haben. So soll er zu Terminen einfach nicht erschienen sein oder unpassendes Equipment gebracht haben. Vor Gericht meinte er allerdings, keinen betrügerischen Vorsatz gehabt zu haben. Der Richter verurteilte ihn trotzdem zu zwölf Monaten bedingter Haftstrafe. Außerdem muss er 17.000 Euro Schadensersatz an das Opfer zahlen. Der Angeklagte hat volle Berufung gegen das Urteil angemeldet, nicht rechtskräftig.