An der Volksschule Ramsau kündigt sich ein ruhiger Freitag an. In der nur zweiklassig geführten Einrichtung befinden sich ab sofort die dritte und die vierte Schulstufe in Quarantäne. "Ein Kind wurde positiv getestet", bestätigt Bürgermeisterin Gertraud Steinacher auf NÖN-Anfrage. 21 Kinder sind daher in Isolation.

Trotz eines Anstieges in den letzten Tagen liegen die Coronazahlen im Bezirk Lilienfeld weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Mit Stand Donnerstag wurden 57 Corona-Erkrankte registriert, 211 Personen waren in Quarantäne. Die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, meldete zum selben Zeitpunkt für Lilienfeld eine Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) von 167,6, der Niederösterreichschnitt lag bei 239,9.