Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch in einem Seniorenheim im Bezirk ein Corona-Cluster entsteht. Aktuell ist das im Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld der Fall, bestätigt Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur auf NÖN-Anfrage: "Es sind 30 BewohnerInnen und 9 MitarbeiterInnen positiv getestet worden."

Der Betrieb in Hainfeld laufe - allerdings mit starken Einschränkungen. "In Absprache mit der Amtsärztin wurde für alle BewohnerInnen ein Aufenthalt in den Zimmern definiert, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden", präzisiert Jany.

Aus heutiger Sicht sei es schwierig, eine Aussage hinsichtlich der Dauer der Quarantäne zu treffen.

Als weitere Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden, nennt Jany tägliche Corona-Tests für Bewohner und Mitarbeiter. Und: "Die infizierten BewohnerInnen sind räumlich getrennt und werden ärztlich visitiert", bestätigt Jany. Alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden zudem strengstens eingehalten.