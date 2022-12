50-Kilo-Stein traf Arbeiter

Werbung

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Mariazell. Ein Baggerfahrer war gegen 11 Uhr mit Arbeiten an einem Staubecken beschäftigt. Auf Grund des Hin- und Herfahrens geriet ein etwa 50 Kilogramm schwerer Stein ins Rollen. Dieser traf einen Arbeiter aus dem Bezirk Amstetten am Rücken. Der 42-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt unterhalb des Staubeckens. Der Baggerfahrer verständigte die Rettung.

Nach der Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber "Christophorus 15" ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.

