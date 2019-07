„2005 haben wir eine Wasserschlacht gehabt“, erinnerte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner am Freitag im Rahmen der Eröffnung des 69. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbs. Vierzehn Jahre später machte die größte Feuerwehrveranstaltung des Landes erneut Station in Traisen — diesmal avancierten die Wettkämpfe zur Hitzeschlacht. Die schweißtreibenden Sommer-Temperaturen verlangten speziell den 11.903 Wettkampf-Teilnehmern am Wochenende alles ab. Gehörig ins Schwitzen gerieten aber auch die rund 700 eingesetzten Helfer.

Neu in Traisen: Erstmals gab es unter dem Motto „Ein Bezirk, vierzehn Gemeinden und 24 Feuerwehren“ mehrere Organisierende und Durchführende. Dieses Konzept sei voll aufgegangen, freut sich Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss, der gleichzeitig Bewerbsleiter war: „Eine tolle Veranstaltung. Es hat in allen Bereichen von A bis Z super geklappt. Ich bin stolz auf das gesamte Team. Auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden war spitze.“ Zufrieden zeigen sich die Organisatoren zudem mit dem Besuch der Veranstaltung — insgesamt kamen nach FF-Angaben an den drei Veranstaltungstagen knapp 5.100 Gäste nach Traisen.

Beim Firecup am Samstagabend, dem actionreichen Höhepunkt, bei dem die besten Mannschaften aus dem Vorjahr im direkten Wettkampf um den Sieg kämpften, purzelte sogar ein Rekord. „Noch nie haben in Niederösterreich drei Gruppen bei einem Durchgang unter 30 Sekunden gearbeitet. Das ist auch international spitze“, rechnet Weiss vor. Verantwortlich für dieses sensationelle Abschneiden seien unter anderem die „äußerst guten Bedingungen“ für Löschangriff und Staffellauf in Traisen gewesen, hält Weiss fest.

Sportlich fiel der NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb aus Bezirkssicht eher bescheiden aus. Für den Firecup hatte sich keine Gruppe aus dem Bezirk Lilienfeld qualifiziert. Im Rahmen der aktuellen Bewerbe selbst landete die Wettkampfgruppe Wiesenfeld 1 im Bewerb Bronze ohne Alterspunkte als bestes heimisches Team auf Platz 19. Mit fehlerfreien 30,69 Sekunden legte die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Bischofstetten 2 aus dem Bezirk Melk hier den schnellsten Löschangriff hin und darf sich somit die schnellste Feuerwehr Niederösterreichs nennen. Im Bewerb Silber mit Alterspunkten kam die FF Kaumberg 1 als bestes Bezirksteam auf Platz 16.

Nicht lumpen ließ sich die Prominenz, als höchster Ehrengast war am Samstag und Sonntag Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit von der Partie — mit viel Lob im Gepäck. Bei der Siegerehrung betonte Pernkopf anerkennend in Richtung der 24 veranstaltenden Feuerwehren um Bezirksfeuerwehrchef Anton Weiss: „Es waren tollen Bewerbe.“ In eine ähnliche Kerbe schlug Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Ihr habt ganze Arbeit geleistet.“ Ins Zeug gelegt hatte sich die Feuerwehr übrigens auch in puncto Technik. Erstmals wurden Firecup und Siegerverkündung via Live-Stream im Internet übertragen.