Annaberg: Erste Musikgruppen gab es bereits um 1900

Schmiedemeister Josef Wais gründete 1933 offiziell die Musikkapelle Annaberg. Auch wenn es bereits um 1900 in der Gemeinde erste Musikkapellen gab, wie verschiedene Fotos belegen.

Wais leitete die Kapelle bis 1973, ehe ihm sein Sohn Adolf als Kapellmeister folgte. Adolf Wais engagierte sich sehr stark für die Jugendarbeit und bildete zahlreiche Musiker aus. Nach seinem Tod 2007 hatte Hannes Pfeffer für kurze Zeit die musikalische Leitung inne, 2008 übernahm dann Doris Wais-Pfeffer, die Enkeltochter des Gründers Josef Wais, das Amt der Kapellmeisterin und füllt dieses bis heute aus.

Tag der offenen Tür geplant

Ebenfalls seit 2008 hat Peter Enne das Amt der Obmannschaft inne. Er übernahm das Amt von Florian Pfeffer. Derzeit verfügt die Musikkapelle Annaberg über 23 Musiker und einen Musikschüler in Ausbildung. Für die Musikerdamen wurden 2014 Dirndln geschneidert, die gesamte restliche Einkleidung der Mitglieder 2016 erneuert.

Die Suche nach Jungmusikern gestaltet sich in den letzten Jahren aber immer schwieriger. ,,Um dem entgegenzuwirken, planen wir in naher Zukunft (Termin steht leider noch nicht fest) einen Tag der offenen Tür in Kooperation mit Musikschule, Volksschule und Gemeinde für Kinder, aber auch Erwachsene“, erklärt Obmann Peter Enne.

Die schwierige Situation im Nachwuchsbereich hat auch Corona mit zu verantworten. „Die Pandemie hat unseren Verein etwas außer Tritt gebracht. Zwei bis drei Musiker haben durch das Abreißen bis jetzt nicht aktiv in den Verein zurückgefunden“, erzählt Enne weiter. Jedoch sei die Probenarbeit mittlerweile wieder angelaufen – und auch ein erster Frühschoppen wurde bereits gespielt.

Noch viele Auftritte im heurigen Jahr

Mit circa 25 bis 30 Ausrückungen ist die Musikkapelle ein sehr aktiver Verein. So gibt es in diesem Jahr zum Beispiel noch am 3. September den Aufmarsch in Mariazell.

Abgerundet wird das dichte Programm dann am 5. November mit einem eigenen Herbstkonzert.

