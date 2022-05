Ausgliederung in 50ern: Mitterbacher Kapelle entspringt der Feuerwehr

Foto: NOEN

Der Musikverein Mitterbach wurde offiziell 1954 als eigener Verein gegründet. Damals wurde die Blaskapelle, unter der Leitung des Gründungsobmannes Franz Resch, aus der Feuerwehr Mitterbach ausgegliedert.

Derzeit verfügt die Kapelle über 47 Mitglieder. Das Amt des Obmannes hat Martin Voitech inne. Musikalisch geleitet wird die Kapelle seit Juni 2021 von Sandro Teubenbacher, er übernahm das Amt von Vater Thomas Teubenbacher, der insgesamt 23 Jahre als Kapellmeister tätig war. „Dadurch wurde der jugendliche Touch im Verein noch verstärkt“, erklärt Obmann Voitech.

Der Nachwuchs sei in Mitterbach derzeit generell gut aufgestellt. „Aktuell dürfen wir über mangelnden Nachwuchs nicht klagen“, erzählt der Obmann. Langfristig könnte dies aber anders aussehen. ,,Generell wird es in unserer Region aufgrund der Abwanderung für alle Vereine und Institutionen immer schwerer“, so Voitech weiter.

Elan der Jungen überträgt sich auf gesamten Verein

Während der Lockdowns ging bei den Blasmusikkapellen natürlich erst mal nichts. Proben waren unmöglich, an Auftritte war nicht zu denken. Viele Vereine verloren in dieser Zeit ein paar Mitglieder, nicht aber Mitterbach. ,,Wir hatten durch den Zusammenhalt in unserer Jugend auch das Glück, keinen einzigen Abgang in dieser Zeit zu haben. Durch den Elan der Jugend hat sich das auch auf uns ,Alte‘ übertragen“, erklärt Obmann Voitech. Ein ständiger Austausch mit den Musikern sei hier der Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Im Jahr 2022 hat man in Mitterbach noch drei große Ziele. Im Sommer gibt es wieder den Dämmerschoppen am Dorfplatz unter dem Motto „Mitterbacher Musi – Sommer“. Am 14. August steht der traditionelle Frühschoppen beim Mitterbacher Feuerwehrfest am Programm und am 28. Dezember ist das Jahresschlusskonzert geplant.

