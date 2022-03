Bezirksmusikfest zum 120. Hainfelder Kapellen-Jubiläum

Foto: NOEN

Die Stadtkapelle Hainfeld wird heuer gleich doppelt belohnt. Die 1902 gegründete Kapelle feiert nicht nur ihren 120. Geburtstag, sondern ist auch Gastgeber des diesjährigen Bezirksmusikfestes. Das Jahr 1902 markiert dabei die vereinsrechtliche Organisation des Musikvereins, der Zeitungsberichten zufolge zumindest im Jahr 1887 bereits existiert hat.

Nach dem 2. Weltkrieg konnte der davor behördlich aufgelöste Verein seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Die Kapellmeister Otto Silhengst, Rudolf Reder und Hans Käfinger haben dabei wertvolle Wiederaufbauarbeit geleistet. Unter Obmann Johann Wurmetzberger wurde am 5. Juli 2009 ein neues Musikerheim mit einem den aktuellen Anforderungen entsprechenden Probesaal feierlich eröffnet.

Im Herbst 2014 wurde mit Nicole Knöbel erstmals eine Frau zur musikalischen Leiterin des Orchesters gewählt. Die Stadtkapelle besteht derzeit aus 62 Mitgliedern. Obmann ist Thomas Farnberger mit seinem Stellvertreter Günter Sandhacker.

Marschmusik kommt nach Hainfeld

Besonders stolz ist man dieses Jahr auf das Bezirksmusikfest in der Stadt. „Es kommen alle Musikvereine aus dem Bezirk und treten zur Marschmusikwertung an“, erklärt Obmann Thomas Farnberger. Nach der Wertung werde es auch noch ein Tanzfest geben, so Farnberger weiter. Somit steht in Hainfeld der 5. Juni ganz im Zeichen der Blasmusik.

Neben dem Bezirksmusikfest hat die Stadtkapelle aber auch noch ein Frühjahrskonzert geplant. Dieses soll am 22. und 23. April in der NMS-Turnhalle stattfinden. Dort bekommen die Besucher neben der klassischen Blasmusik ebenso moderne Stücke zu hören. Den Abschluss des heurigen Jahres bildet das traditionelle Adventkonzert am zweiten Adventwochenende.

Neben den Auftritten im eigenen Ort gibt es in Hainfeld eine weitere Besonderheit. Seit 1975 unterhält die Stadtkapelle nämlich eine freundschaftliche Beziehung zum Fanfarenzug der Feuerwehr von Issenheim, einer Stadt im französischen Elsass.

