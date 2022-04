Blasorchester St.Veit: 50 Mitglieder sorgen für optimalen Klang

Werbung

Angefangen hat alles 1976. In diesem Jahr wurde die Musikschule St. Veit samt Jugendblasorchester unter der Leitung von Kapellmeister Kurt Neugschwentner und Obmann Bürgermeister Richard Friewald gegründet. Die Gründung der Blasmusik ließ danach nicht lange auf sich warten. Seit dem 26. März 1982 lautet der Vereinsname „Blasorchester der Marktgemeinde St. Veit/Gölsen“.

Bis 1983 war Kurt Neugschwentner Kapellmeister und Musikschuldirektor, bis 2013 folgte ihm Josef Lampl als Kapellmeister. Seit 2013 leitet sein Sohn Markus Lampl die musikalischen Geschicke des Blasorchesters. Das Amt des Obmanns wurde erstmals 1988 weitergegeben. Heribert Kerschner übernahm damals die Obmannschaft, während Altbürgermeister Richard Friewald zum Ehrenobmann auf Lebenszeit ernannt wurde. Ab 1994 übernahm Thomas Hausleitner das Amt.

Hausleitner verunglückte 2001 bei einem Verkehrsunfall. Seit diesem Zeitpunkt übernahm Helmut Schaffhauser die Geschäfte des Blasorchesters – bis zu seinem Rücktritt im Frühjahr 2017. Seit 2017 hat Andreas Singer das Amt der Obmannschaft inne.

Altersdurchschnitt liegt bei 33 Jahren

Insgesamt kann sich das Blasorchester derzeit auf die hohe Anzahl von 50 Mitgliedern verlassen, 31 Frauen und 19 Männer. Der Altersdurchschnitt liegt gerade einmal bei 33 Jahren. Damit das Orchester auch in Zukunft genügend Musiker hat, wird der Nachwuchs stark gefördert. „Wir setzen auch sehr stark auf unsere Jugend. Unser Jugendblasorchester besteht derzeit aus 26 Jugendlichen und die Bläserklasse aus 11 Kindern,“ berichtet Obmann Andreas Singer. Die musikalische Leitung über den Nachwuchs hat Monika Lampl.

Das Blasorchester konnte in seiner Geschichte auch schon viele Erfolge einfahren, zuletzt 2016 den Andreas-Maurer-Sonderpreis. Für 2022 plant man am 7. Mai ein Frühjahrskonzert sowie am 25. Juni eine „griechische Nacht“ samt Tag der offenen Proberaumtür.

