Der Nachwuchs steht in Rohrbach im Fokus

Werbung

Gegründet wurde die Jugendblaskapelle Rohrbach im Jahr 1978. Die Geschichte des Vereins beginnt aber bereits ein Jahr davor. 1977 wandte sich der damalige Bürgermeister Leopold Lehrbaum an Anton Schmid – mit der Bitte, Rohrbacher Jugendliche auf Blasinstrumente auszubilden. Seine Zusage war der Grundstein für die Gründung der Jugendblaskapelle. Nach dem erfolgreichen Probenstart gründeten 1878 dann der Ramsauer Alt-Kapellmeister Anton Schmid, Kapellmeister Leopold Mondl, Obmann Peter Schreiner und Bürgermeister Leopold Lehrbaum die Jugendblaskapelle Rohrbach. Der erste Auftritt erfolgte bereits 1979 gemeinsam mit der Trachtenkapelle Ramsau.

Heute besteht die Jugendblaskapelle Rohrbach aus 47 Mitgliedern und erfüllt nach wie vor den Alterschnitt unter 30 Jahren. Obmann ist Erich Rosenbaum, die musikalische Leitung übernimmt Kapellmeister Wolfgang Rosenbaum. Das Motto der Jugendblaskapelle lautet dabei „Vielfalt Blasmusik“, wobei sich der Bogen von Bearbeitungen klassischer Werke über Originalliteratur für Blasorchester bis hin zu modernen und teils sehr modernen Stücken zieht.

Jugend ist der zentrale Punkt

Wie der Name bereits verrät, setzt die Jugendblaskapelle vor allem auf junge Mitglieder. Diese Tradition geht zurück bis ins Gründungsjahr 1978. „Bei der Gründung waren damals über 70 Prozent der Musiker Jugendliche“, erklärt Obmann Erich Rosenbaum. Den jungen Altersschnitt setzt man bis heute fort. Seit 2003 gibt es auch die „RohrliJuniorBand“. Mit dem Nachwuchsorchester arbeitet die Kapelle eng zusammen und sorgt so für seinen eigenen Nachwuchs. Vor allem will man aber Freude an der Musik und am Musizieren vermitteln.

Im Jahr 2022 verzichtet das Blasorchester zwar auf ein Frühjahrskonzert, dieses findet sonst traditionell am Palmsamstag statt, dafür gibt es am 14. Mai das Musikschul-Abschlussfest. Dort tritt die Rohrliband mit dem Jugendblasorchester auf. Weiters präsentiert man sich zu Fronleichnam.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.