Ein Traisner Dämmerschoppen für die Ukraine

Foto: NOEN

Die Werkskapelle Traisen wurde bereits im Jahr 1936 vom damaligen Voestalpine- Werkssekretär Heresch und dem Lohnrechnungsprüfer Franz Brenn gegründet. Gleich nach Kriegsende 1945 versammelte Brenn seine Musiker um sich, der Probenbetrieb wurde wieder aufgenommen.

1952 kam es unter der Leitung von Kurt Neugschwendtner zur ersten Einkleidung mit Eisenbahneruniformen. 1970 wurde Karl Erdinger Kapellmeister und Ernst Böckl Obmann des Vereins. Unter ihm wurde die Kapelle mit der Bergmannsknappen-Tracht ausgestattet, die bis heute getragen wird.

Heute besteht die Kapelle aus 53 Mitgliedern. Das Amt des Obmanns bekleidet Michael Wolf. Die musikalische Leitung übernehmen Armin Schaffhauser und Peter Schubert. Der Probenraum wird immer noch gesponsert. „Wir werden mit Subventionen beider Werke, Georg Fischer Fittings Traisen und Voestalpine Traisen, sowie auch der Gemeinde Traisen unterstützt, wofür wir uns auch hier herzlich bedanken“, so Obmann Michael Wolf.

Obwohl die Corona-Pandemie das Vereinsleben stark eingeschränkt hat, blickt man positiv in die Zukunft. „Es dauert noch immer, bis alle MusikerInnen im Proben- und Auftrittsmodus ankommen. Aber wir blicken positiv in die Zukunft und hoffen, bald wieder in voller Orchesterstärke musizieren zu können“, sagt der Obmann.

Auftritt zu Gunsten der Ukraine-Hilfe

Im Jahr 2022 hat die Werkskapelle indes noch viel vor. Den Anfang macht dabei am 26. Mai um 19 Uhr ein Dämmerschoppen für die Ukraine-Hilfe. Anschließend steht am 5. Juni die Marschmusikwertung an, auf diese folgt der Musikheurige im September.

Den Abschluss bildet das traditionelle Barbarakonzert am 27. November. Neben den Musikern und Unterstützern will Wolf vor allem Armin Schaffhauser danken: „Der größte Dank gebührt Armin Schaffhauser, der die Geschicke der Werkskapelle nun schon seit fast 40 Jahren mit viel Feingefühl und Verständnis lenkt.“

