Kleinzeller sind die jüngste Kapelle im Bezirk Lilienfeld

Eine Zweigstelle der Musikschule Lilienfeld wurde im September 1982 in Kleinzell eröffnet. Mit diesem Schritt wollte man den Grundstein für die Gründung einer Blasmusik legen. Mit Erfolg! Am 17. Oktober 1984 wurde der Verein „Musikkapelle Kleinzell“ mit 21 Musikern ins Leben gerufen. Die Musikkapelle Kleinzell ist somit die jüngste Blasmusikkapelle im Bezirk Lilienfeld. Die Proben fanden viele Jahre in der Volksschule statt.

Im Mai 2000 konnte dann schließlich das neue Musikerheim im Mehrzweckgebäude der Gemeinde Kleinzell bezogen werden. Derzeit verfügt der Musikverein über 38 Mitglieder. Unter der musikalischen Leitung von Florian Gaupmann werden sowohl moderne Stücke, als auch klassische Märsche, Walzer und Polka gespielt.

Die Position des Obmanns hat Hannes Gaupmann inne. Unter dessen Leitung werden im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen der Gemeinde, der Feuerwehr und der Pfarre umrahmt, zudem steht der Auftritt beim eigenen Frühjahrskonzert am Programm.

Corona als spezielle Herausforderung

In den letzten zwei Jahren waren Proben und Auftritte dünn gesät. Die ständigen Lockdowns und die strengen Corona-Regeln haben das Vereinsleben auf eine harte Probe gestellt. „Wir merken jetzt im Frühjahr, dass noch nicht alle Mitglieder wieder voll dabei sind“, erzählt Obmann Hannes Gaupmann.

Viele Musikanten seien zwar schon total motiviert und bei jeder Probe dabei, andere müsse man noch etwas mehr bitten. „Es wird aber Woche für Woche mehr“, freut sich Gaupmann.

Das nächste Ziel des Musikvereins ist auch schon klar definiert. „Am 25. Juni findet heuer ein Musikerheuriger statt“, erzählt der Obmann. Dieser soll das Frühjahrskonzert ersetzen, welches heuer nicht stattfinden wird. Beim Musikerheurigen soll es den ganzen Tag Programm geben. Unterstützt werden die Kleinzeller dabei vom Musikverein Schwarzenbach, der die musikalische Heurigen-Umrahmung mit einem Dämmerschoppen übernimmt.

