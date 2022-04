Musikverein Schwarzenbach: besonders stolz auf die Alphörner

Werbung

Foto: NOEN

Der Musikverein Schwarzenbach wurde 1983 gegründet. Er ist aus einer Abspaltung vom Musikverein St. Veit entstanden, was in der Vergangenheit durchaus für Konfliktpotenzial sorgte. Mittlerweile sei dies aber kein Problem.

„Für mich ist das alles kein Thema mehr, und auch in St. Veit nicht. Wir haben auch schon Konzerte miteinander gespielt und es steht mittlerweile die Kooperation und Zusammenarbeit im Vordergrund“, erklärt die Schwarzenbacher Obfrau Gertraud Steyrer.

Der Musikverein verfügt über 25 Mitglieder. Das Amt des Kapellmeisters teilen sich Manfred Rohrer und Stefan Damböck. Stichwort Kooperation: Der Musikverein hat mittlerweile eine Probengemeinschaft mit der Stadtkapelle aus Lilienfeld.

„Wir haben uns in der Vergangenheit schon öfters gegenseitig ausgeholfen und und bei einer Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Musikkollegen wurde beschlossen, dass man ja noch enger zusammen arbeiten könnte“, erklärt Obfrau Steyrer. Nun probt man einmal im Monat gemeinsam und hat auch ein gemeinsames Konzert ins Auge gefasst.

Eine Besonderheit im Musikverein ist die eigene Alphorngruppe. Diese entstand ebenfalls rund um das Gründungsjahr. Die Alphörner hatte Gründungsobmann Johann Lehrbaumer angeschafft und zu einem festen Bestandteil der Kapelle gemacht.

Heute besteht die Alphorngruppe aus insgesamt drei Alphörnern und vier Blechbläsern. Ein Problem hat der Verein allerdings mit dem Nachwuchs. Zwar hat man einen guten Kern an Musikern, auf welchen man auch sehr stolz ist. „Ich bin schon stolz, dass, obwohl wir ein so kleiner Ort sind, trotzdem unsere eigene Musik haben“, sagt Obfrau Steyrer. Jungmusiker seien allerdings schwer zu gewinnen.

Deswegen will man einen „Kennenlerntag“ der Musik für Kinder einführen.

Im Jahr 2022 gibt es zudem wieder einige Auftritte. Am 18. Juni spielt man einen Dämmerschoppen in Wiesenfeld und am 25. Juni in Kleinzell. Am 10. Juli musiziert der Verein beim FF-Fest Weinburg und am 23. Juli in Schwarzenbach.

