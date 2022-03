Musizieren vor Leopold Figl als Hit in Historie von Ramsaus Kapelle

Musikfest :

Die Trachtenkapelle Ramsau feiert am 18. und 19. Juni ihr Musikfest in der Gemeinde. Bei gemütlicher Stimmung stehen klassische Blasmusik und kulinarische Schmankerl am Programm.

Leopoldikonzert :

Am 19. November spielt die Kapelle ihr traditionelles Leopoldikonzert.