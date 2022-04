Neuzugänge trotz Corona-Pandemie für Eschenaus Kapelle

Werbung

Die Musikkapelle Eschenau besteht bereits seit 1963. Damals hat sich Bürgermeister Anton Haidinger zum Ziel gesetzt, für Eschenau einen Musikverein zu gründen. Gemeinsam mit Kurt Neugschwendtner, Otto Springer und Otto Hornek wurden die finanziellen Grundlagen geschaffen.

Nachdem der finanzielle Unterboden geschaffen war, mussten nur mehr Musiker her, also motivierte man einige Gemeindebürger, sich musikalisch zu engagieren und ein Instrument zu lernen. Am 30. Juni 1963 wurde die Gründungsversammlung des Musikvereins Eschenau-Rotheau im Gasthaus Lee abgehalten. Dort wurde Otto Hornek zum ersten Obmann und Kurt Neugschwendtner zum Kapellmeister gewählt des Vereins gewählt.

Mittlerweile ist in der Kapelle viel passiert. Obfrau ist seit 2021 Klara Kraushofer, während Karl Lackinger die musikalische Leitung inne hat. Der Verein zählt derzeit 37 (19 weibliche, 18 männliche) Mitglieder und vier Ehrenmitglieder. Über die Jahre wurde die Musikkapelle fixer Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft. Eschenau ist Mitglied des Gemeindeverbandes der Musikschule Lilienfeld, wo Jungmusiker eine hervorragende Ausbildung genießen können.

In der spielfreien Zeit auf Sponsorensuche gewesen

Obwohl die Pandemie auch in der Musikkapelle zu spüren war, konnte der Verein trotzdem gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. „Wir haben kaum geprobt und auch keine Konzerte gespielt, trotzdem konnten wir im letzten Jahr acht neue Mitglieder dazu gewinnen“, erzählt Obfrau Kraushofer. Und: „Da haben wir die spielfreie Zeit genutzt und Sponsorgelder für die Trachten der Neuzugänge akquiriert.“

Für das heurige Jahr hat die Kapelle noch einiges geplant. Den Anfang macht dabei der Frühschoppen zur Florianifeier am 1. Mai. „Weitere Highlights sind sicher unser eigener Frühschoppen zu Fronleichnam am 16. Juni und das Open-Air-Konzert, das für 17. September geplant ist“, kündigt Kraushofer an. Dort werden einige moderne Stücke gespielt, um die Vielfalt der Musiker zu zeigen.

