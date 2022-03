Seit 1863! Älteste Musikkapelle im Bezirk Lilienfeld ist aus St. Aegyd

Foto: NOEN

Mit insgesamt 47 Musikern und einem eigenen Jugendorchester stellt sich die Musikkapelle St. Aegyd vor.

Die Geschichte und somit die Zeitrechnung der ältesten Kapelle im Bezirk Lilienfeld beginnt bereits im Jahr 1863. Aufgrund dieser langen Vereinsgeschichte lassen sich die Namen der Kapellmeister auch nur mehr ab Simon Zöchling, welcher von 1918 bis 1932 als Kapellmeister tätig war, eruieren.

Während des Zweiten Weltkrieges umfasste die Kapelle bloß fünf bis acht Musiker, so kam es zu einem kurzzeitigen Zusammenschluss mit der Werkskapelle der Firma Böhler in St. Aegyd. Nachdem es 2015 zur Auflösung der Werksmusikkapelle St. Aegyd kam, wurden die zwei Vereine 2016 zusammengelegt und die Musikkapelle St. Aegyd zog aufgrund einiger neuer Mitglieder in das ehemalige Werksmusikheim um.

„Es gibt auch ein eigenes Jugendorchester, die sogenannte Kitzband“, erzählt Obmann Robert Eder stolz. Die Jungmusiker können dort erste Schritte machen und das gemeinsame Musizieren kennenlernen. Langfristig soll so der Nachwuchs für den Musikverein sichergestellt werden.

Pandemie als große Herausforderung

Wie bei fast allen Kapellen ging die Pandemie auch am St. Aegyder Musikverein nicht spurlos vorbei. „Es war die letzten beiden Jahre sehr herausfordernd, da wir nichts wirklich planen konnten. Wir hatten zwar die eine oder andere Spielerei, trotzdem war es mühsam“, erzählt Obmann Robert Eder. „Auch die Probengestaltung war schwierig, aber wir blicken mit Freude in die Zukunft, dass es wieder normal wird“, so Eder weiter.

Die Musikkapelle St. Aegyd war allerdings immer kreativ, so konnte man mit Freiluftproben, sofern diese möglich waren, die Zeit etwas besser überbrücken.

Die Musiker wünschen sich einen „normalen“ Sommer. Die Freude und Hoffnung, dass Konzerte und Auftritte bald wieder zurückkehren können, ist groß. Dazu zählen das Frühlingskonzert, der Maiaufmarsch und der St. Aegyder Bauernmarkt.

