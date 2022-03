Trachtenkapelle Kaumberg: Besonders stolz auf den Araburgmarsch

Foto: NOEN

Die Trachtenkapelle Kaumberg wurde im Jahr 1967 gegründet und umfasst rund 60 Mitglieder. Besonders stolz sind die Musiker auf ihren Araburgmarsch. Mit diesem nimmt man ein Stück Heimat mit zu jedem Auftritt.

Angefangen hat alles im Jahr 1961, als Lehrer Friedrich Lindenthal an die Volksschule Kaumberg kam. Lindenthal gründete ein Flötenensemble und legte so den Grundstein des Musizierens in Kaumberg.

1962 übernahm der spätere Kapellmeister Josef Kahry das Flötenensemble und setzte so den nächsten Schritt zur Gründung der Trachtenkapelle. Diese wurde schließlich 1967 durch den damaligen Obmann Josef Halbwax und Kapellmeister Anton Schmid ins Leben gerufen. Auf der Kaumberger Musiktracht befindet sich auch seit jeher der Kopf des Aar (=Adler), das Wappentier der Arberger, die im 12. Jahrhundert die Araburg ihr Eigentum nannten.

Eigenes Musikstück aus der Heimat

Mit dem Araburgmarsch hat die Trachtenkapelle auch ein ganz besonderes Musikstück im Repertoire. Der Marsch wurde von Vitalis Zinner geschrieben, der gerne in Kaumberg auf Sommerfrische war, und ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. „Auf den Marsch sind wir wirklich sehr stolz, so kann man bei jedem Auftritt das Heimatgefühl mitnehmen“, erklärt Obmann Philipp Schachner. Arrangiert wurde das Stück vom Kaumberger Kapellmeister Hubert Pfeiffer.

In diesem Jahr hat die Kapelle auch wieder einige Auftritte geplant. „Die Pandemie haben wir halbwegs gut verkraftet, der Grundstock der Musiker ist auch in den letzten zwei Jahren voll dabei gewesen“, informiert Obmann Schachner.

Für 2022 hat die Kapelle zwei Veranstaltungen fix geplant. Am 14. Mai findet ein Frühjahrskonzert statt und vom 13. bis 14. August plant man ein Musikfest. „Da wir heuer unser 55-Jahr-Jubiläum feiern, wollen wir das mit dem Musikfest im August verbinden“, erklärt Schachner. Besonders stolz sei man auch auf die Partnerkapellen aus Nauders, Völs, Fulenbach und Budweis.

